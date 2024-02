Gladiator 2 - włodarze studia widzieli fragmenty. Jest dobrze?

20th Century Fox

Jak donosi Deadline, osoby decyzyjne w studiu, które tworzy i finansuje Gladiatora 2 widziały fragmenty widowiska Ridleya Scotta. Według ich źródeł byli "powaleni na kolana" przez to, jak dobrze to wygląda. Oficjalnie i otwarcie nikt nie wyraził swojej opinii na temat tego, co pokazano.

Gladiator 2 - informacje o filmie

Historia rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z filmu Gladiator. Bohaterem jest Lucjusz Werus (w jedynce był dzieckiem i siostrzeńcem Commodusa), którego gra Paul Mescal. Oficjalnego opisu fabuły nie ma. Według plotek poznamy Lucjusza jako człowieka żyjącego w dziczy, który po raz ostatni widział swoją rodzinę 15 lat wcześniej. Powody takiego stanu rzeczy nie są znane.

Ważne role w filmie odgrywają Denzel Washington (bogaty handlarz bronią), Joseph Quinn (jeden z dwóch cesarzy Rzymu Caracalla), Fred Hechinger (jeden z dwóch cesarzy Rzymu Geta), Pedro Pascal, May Calamawy i Derek Jacobi. Z jedynki powraca jedynie Connie Nielsen jako Lucilla, matka Lucjusza.

Gladiator 2 - premiera w kinach 22 listopada 2024 roku. Nie wiadomo, kiedy ma ruszyć promocja.