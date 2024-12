Dlaczego z Gladiatora 2 wycięto May Calamawy? Producent wyjaśnia - nie chodzi o pochodzenie aktorki

fot. Disney+

Przed premierą Gladiatora 2 w jednej z kluczowych ról obsadzono aktorkę May Calamawy, która zagrała m.in. w serialu Moon Knight z MCU. Ostatecznie jednak żadna z jej scen nie znalazła się w finałowej wersji filmu Ridleya Scotta. W sieci pojawiło się wiele teorii na ten temat. Jedna z nich mówiła, że stało się tak z powodu palestyńskiego pochodzenia aktorki.

Sprawę postanowił wyjaśnić jeden z producentów Gladiatora 2, czyli Douglas Wick, który rozmawiał z The Hollywood Reporter. Okazuje się, że problem był znacznie prostszy i mniej kontrowersyjny - pierwotna wersja była po prostu za długa i konieczne było wycięcie niektórych elementów. Gladiator 2 początkowo trwał trzy godziny i czterdzieści minut.

Nawet teraz to jest długi film. Mówiąc wprost: dłuższy nie mógł być, więc trzeba było się zastanowić i zostawić to, co najważniejsze. Connie miała na przykład wspaniałą scenę z pożegnaniem ciała postaci Pedro Pascala. Na koniec dnia trzeba zdecydować, co jest esencjonalne dla filmu.

Producent przyznał też, że pomysł na uczynienie z Luciusa syna Maximusa nie był od początku w planach.

Nie mieliśmy pewności. To nie było od samego początku. Maximus zawsze miał być jego duchowym ojcem, ale nigdy w tamtym okresie nie stwierdziliśmy wprost, czy biologicznym również.

