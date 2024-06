Gladiator 2 - wiemy, kiedy zwiastun trafi do sieci. Jeszcze trochę cierpliwości

materiały prasowe

Chyba nikt nie ma złudzeń, że zwiastun filmu Gladiator 2 to jeden z najbardziej wyczekiwanych materiałów przez wielu fanów popkultury. Pierwsze wideo z sequela legendarnej produkcji Ridleya Scotta z 2000 roku już na początku kwietnia zostało co prawda pokazane uczestnikom konwentu CinemaCon, lecz twórcy nie zdecydowali się udostępnić go później online.

Jak donosi jednak serwis Collider, trailer Gladiatora 2 ostatecznie trafi do sieci w połowie lipca. Taki obrót spraw najprawdopodobniej nie jest przypadkowy - to właśnie w tym okresie zainteresowanie kinem znacznie wzrośnie dzięki zbliżającej się wielkimi krokami premierze produkcji Deadpool & Wolverine, przed której seansami również emitowany będzie materiał z nadchodzącego dzieła Scotta.

Amerykańskie serwisy popkulturowe wychodzą z założenia, że lipcowy zwiastun będzie tym samym, który zaprezentowano w trakcie CinemaConu. Widzieliśmy w nim m.in. walczącego w Koloseum Lucjusza (Paul Mescal) czy niezwykle krwawe pojedynki z nosorożcem i pawianami. Opis rzeczonego materiału znajdziecie w tym miejscu.

Gladiator 2 ukaże się w polskich kinach 22 listopada.