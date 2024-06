Gladiator 2 - pierwsze zdjęcia Paula Mescala w zbroi! Powitajcie Lucjusza Werusa

materiały prasowe/Game Rant

Gladiator 2 w końcu odsłania przed nami karty - do sieci właśnie trafiły pierwsze zdjęcia przedstawiające Paula Mescala w roli Lucjusza Werusa. 28-letni aktor z Irlandii został uchwycony na fotografiach w trakcie kręcenia scen w jednej z wiosek w brytyjskim hrabstwie Sussex. Możemy go zobaczyć w zbroi, zmęczonego i zakrwawionego. Wielu internautów szuka w jego wizerunku podobieństw do tego, jak w filmie z 2000 roku wyglądał portretowany przez Russella Crowe'a Maximus Decimus Meridius. Oceńcie sami:

Gladiator 2 - Paul Mescal jako Lucjusz Werus. Pierwsze zdjęcia

Gladiator 2 - Paul Mescal jako Lucjusz Werus

Przypomnijmy, że Mescal wcieli się w dorosłą wersję postaci, którą zobaczyliśmy w pierwszym Gladiatorze. Według ostatnich doniesień Lucjusz Werus zostanie wysłany na bitwę - w czasie pobytu w armii jego żona i przybrana matka poniosą śmierć z rąk tajemniczych oprawców. Właśnie ten fakt sprawi, że bohater uda się do Rzymu, aby szukać zemsty. Istotne jest także to, że w dzieciństwie został on rozdzielony ze swoją prawdziwą matką, portretowaną przez Connie Nielsen Lucillą.

Gladiator - zdjęcia z planu filmu z 2000 roku. Tu działy się cuda

Gladiator – zdjęcie z planu

Gladiator 2 zadebiutuje na ekranach kin 22 listopada.