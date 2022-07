Gladiatorzy w serialu. Reżyser Dnia Niepodległości szykuje widowisko

Źródło: DreamWorks/Universal Pictures

Platforma Peacock od razu zamawia realizację całego sezonu serialu o tytule Those About to Die opartego na książce Daniela Mannixa pod tym samym tytułem. Showrunnerem i scenarzystą jest Robert Rodat, najbardziej znany ze scenariusza hitu Szeregowiec Ryan. Roland Emmerich (Dzień Niepodległości, Patriota) będzie reżyserem i producentem wykonawczym. Emmerich w oświadczeniu napisał, że Imperium Rzymskie zawsze go fascynowało i jest podekscytowany tworzeniem widowiska o gladiatorach.

Those About to Die - o czym serial?

Ma być to wysokobudżetowy serial tworzony z dużym rozmachem. Jest to opowieść o spektakularnym, złożonym i skorumpowanym życiu gladiatorów w czasach starożytnego Rzymu. Serial ma mieć dużo różnorodnych postaci odzwierciedlających różne warstwy społeczne rzymskiego społeczeństwa. To opowieść o świecie, w którym sport, polityka i interesy się ze sobą łączą.

Lisa Katz z NBCUniversal zapowiada, że serial pokaże starożytny Rzym w kompletnie nowy sposób, ale podkreśla,że jego rozmach będzie epicki. Poza walkami gladiatorów zobaczymy też wyścigi rydwanów.

Potencjalna data premiery nie jest znana.