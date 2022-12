Glass Onion: Film z serii Na noże poza podium Netflixa: wyżej Gray Man, Niewybaczalne z Sandrą Bullock i...

fot. materiały prasowe

Glass Onion: Film z serii Na noże w ciągu pierwszych trzech dni w serwisie Netflix osiągnął 82,1 miliona obejrzanych godzin. Dzięki temu znalazł się na 6. miejscu najlepszych debiutów filmowych na platformie, za Niewybaczalne z Sandrą Bullock, które zdobyło wynik 85,86 miliona obejrzanych godzin.

Na 4. miejscu znajduje się za Gray Man z 85,86 milionem obejrzanych godzin. W TOP 3 są za to: Czerwona nota (148,72 miliona godzin), Nie patrz w górę (111,03 miliona godzin) i Projekt Adam (92,43 miliona godzin).

Film pojawił się także w kinach, jednak platforma streamingowa nie zdradziła, ile zarobił. Portal The Hollywood Reporter poinformował jednak, że według ich źródeł było to około 13 milionów dolarów w ciągu pięciu dni wakacji, co jest solidnym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że wyświetlano go w mniej niż 700 kinach i tytuł opuścił duży ekran zaledwie po tygodniu. Przypominamy, że pierwsza część serii, Na noże, okazała się hitem i zarobiła 41,4 miliona dolarów w kinach w ciągu pięciu dni Dziękczynienia.

Filmowiec Johnson naciskał, by film wrócił do kin, ale jego życzenie się nie spełniło. Za to CEO Netflixa, Ted Sarandos, powiedział że tworzą filmy dla członków swojej platformy i zależy im, by zobaczyli je właśnie w serwisie. Dodał, że większość widzów ogląda filmy w domu.