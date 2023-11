Głębia - James Cameron ogłasza wersję specjalną w 4K. Jest zwiastun

fot. materiały prasowe

Reklama

Głębia z 1989 roku to klasyka kina sci-fi, która jest uważana za jeden z najlepszych filmów w reżyserii Jamesa Camerona. Legendarny reżyser i twórca Titanica oraz Avatara, oficjalnie zapowiedział, że w grudniu do amerykańskich kin trafi wersja specjalna w 4K oraz z niespodziankami, których w wersji oryginalnej nie było. Na razie nie wiadomo, jakie niespodziewane rzeczy słynny filmowiec przygotował, ale wrzucił do sieci zwiastun, pokazując, jak jego wersja specjalna będzie wyglądać. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, w jakiej formie film trafi do Polski.

Głębia - zwiastun wersji specjalnej

James Cameron zapowiedział, że ta wersja specjalna jego dzieła jest tym, którą chciał pierwotnie zrobić. Teraz miał okazję przygotować tę wersję, która od początku była zgodna z jego wizją.

Głębia - o czym jest film?

Amerykańska, atomowa łódź podwodna zostaje zaatakowana przez tajemniczy, niezidentyfikowany okręt. Załoga podmorskiej platformy wydobywczej godzi się przeprowadzić oględziny szczątków rozbitego statku. Siła, z którą przychodzi im się zmierzyć na głębokości 6500 metrów, okazuje się być tak potężna, że może zniszczyć nie tylko nieszczęsnych śmiałków, ale cały rodzaj ludzki. Czy zdołają uratować świat przed przerażającą mocą czającą się w "Głębi"?