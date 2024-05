Glen Powell nie chce grać u Marvela, ale w DC tak. Marzy o tym superbohaterze

fot. Netflix

Glen Powell w ostatnim czasie występował w filmach Top Gun Maverick, Tylko nie ty oraz Hit Man, a zaraz zobaczymy go na ekranie w Twisters. Niedawno zrobiło się o nim głośno, gdy ogłosił, że nie chce grać w filmach Marvela, ale najwyraźniej nie ma nic przeciwko DC, bo teraz ujawnił, że ma wymarzoną postać z tych komiksów.

Glen Powell jako Batman

W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że chciałby zagrać Batmana.

- Zawsze byłem fanem Batmana. Miałbym szaloną interpretację tej postaci. Nie byłaby ona w klimacie tego, co zrobił Matt Reeves - prawdopodobnie bliżej jej do wersji Keatona.

fot. WBIE

Został zapytany, czy może brał udział w castingu do Supermana, ale ujawnił, że nie, ponieważ w tym czasie kręcił Twisters. Jego zdaniem David Corenswet zasługuje na zdobycie tej roli i dobrze sobie poradzi.

Wiemy, że James Gunn oraz Peter Safran szukają Batmana do DCU. Zadebiutuje on w filmie The Brave and the Bold. Robert Pattinson i jego Batman są poza uniwersum i ta historia będzie kontynuowana niezależnie pod szyldem Elseworlds.