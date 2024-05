Furiosa, Wieczny Joe i pozostali - najważniejsze postacie z uniwersum Mad Maxa

Kennedy Miller Productions

Uniwersum Mad Max składa się obecnie z pięciu filmów fabularnych oraz gier i komiksów, pełniących funkcję uzupełniającą. Najważniejsze wydarzenia i najistotniejsze postacie pojawiły się w produkcjach kinowych i to na nich skupiliśmy się, tworząc poniższe zestawienie. Pierwszy obraz z cyklu powstał w 1979 roku i był niskobudżetową zapowiedzią tego, co miało nadejść. George Miller w nieco grindhouse'owej konwencji przedstawił genezę Mad Maxa oraz wprowadził do popkultury szalonych bandytów, którzy przez kolejne obrazy ewoluowali, zmieniając się finalnie w monstra pokroju Wiecznego Joe. W pierwszym Mad Maxie występują Obrzynacz i Bubba Zanetii - protoplaści wykolejeńców, którzy później opanowali całą Australię.

Wizja George'a Millera rozkwitła w drugiej części sagi. To Wojownik szos uznawany jest za najważniejszy obraz w serii i film, bez którego nie byłoby Drogi gniewu z 2015 roku. Właśnie w nim po raz pierwszy pojawili się złoczyńcy, których wizerunek stał się wyznacznikiem postapokaliptycznej konwencji i później był eksplorowany przykładowo przez markę Fallout. Kolejna obraz, Pod kopułą gromu powielał schemat, ale nie był już tak udany. Te same stylistyczne tropy, ale fabularna mielizna - nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Nawet Tina Turner w roli antagonistki nie pomogła. Mimo że jako Cioteczka Entity stała się częścią popkultury, to zabrakło jej charyzmy, to jednak jej umiejętności aktorskie i ekspresja nie pozwoliły na stworzenie artystycznie pamiętnej roli.

Co było później, pamiętają już zapewne wszyscy - również najmłodsi. W 2015 roku, czyli po bardzo długim okresie oczekiwania nadszedł Mad Max: Na drodze gniewu, który został okrzyknięty filmem akcji dziesięciolecia. Mimo że dla niektórych był tylko "Wojownikiem szos na sterydach" wciąż trudno oprzeć się tej pięknej rozwałce na pustyni. Debiutująca właśnie w kinach Furiosa powiela ten kierunek, choć do wielkości poprzednika nieco brakuje. Poniższe zestawienie to podróż przez historię tę wielkiej serii filmowe. Od 1979 roku, aż do teraz - tak zmieniało się uniwersum Mad Maxa. Oto najważniejsze postacie z tego świata - od Nocnego Jeźdźca, aż po Dementusa.

Najważniejsze postacie z uniwersum Mad Maxa

Mad Max - Były policjant, który stracił rodzinę. Samotnik traktujący ludzi jako najgorsze zło tego świata. W momentach próby zawsze jednak podejmuje właściwą decyzję i wybiera dobro.

