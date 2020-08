Gliniarz w przedszkolu - film usunięty z ramówki festiwalu filmowego w związku z sytuacją w USA

materiały promocyjne

Film Gliniarz w przedszkolu opowiada o twardym i nieokrzesanym detektywie, który udaje się na misję pod przykrywką do przedszkola. Do placówki, w której zatrudnia się jako wychowawca, uczęszcza bowiem dziecko, którego ojciec jest dealerem narkotyków. Tytułowy gliniarz (w tej roli Arnold Schwarzenegger) ma go wytropić i dopaść.

Obraz powstał 30 lat temu w stanie Oregon. Teraz miał inaugurować plenerową serię pokazów filmowych organizowanych przez Centrum Filmowe NW - również w Oregonie, a dokładnie w Portland. Plany zostały jednak zmienione.

Powodem są skargi członków społeczności i personelu, które łączą film z lokalnymi i krajowymi obawami związanymi z nadużyciami policji. Zdaniem niektórych film gloryfikuje traumatyzację dzieci przez policję czy promuje rozwiązania prowadzące do przestępczości młodocianych.

Zmiana nastąpiła bezpośrednio po tweecie pisarki Lois Leeven z Portland, która napisała, że ogólnokrajowe rozliczenie z policyjnymi nadużyciami to dziwny czas na pokazy tego filmu, biorąc pod uwagę, że trwa walka z pasem transmisyjnym szkoła-więzienie.

Nie ma nic zabawnego w obecności policji w szkołach, które zamiast uczyć dzieci, karzą je i wysyłają Afroamerykanów i Latynosów prosto ze szkoły do więzienia. W tym kraju nawet pięcio- i sześciolatki bywają skuwane kajdankami i zaciągane do więzień. A kryminalizacja dzieci drastycznie wzrasta, gdy gliniarze są przydzielani do pracy w szkołach.

Portland jest miejscem codziennych protestów od czasu zabójstwa George'a Floyda w Minneapolis 28 maja. W lipcu oficerowie federalni zalali miasto, stosując taktykę prezydenta Donalda Trumpa mającą na celu zdławienie zgromadzeń.

NW Film Center odpowiedziało:

Po dyskusji z personelem i członkami społeczności zgodziliśmy się, że w tym momencie historycznym lepszym filmem na otwarcie tegorocznej serii będzie film John Lewis: Good Trouble.