Gliniarz z Beverly Hills 4 - zwiastun w sieci. Eddie Murphy powraca do kultowej serii!

Gliniarz z Beverly Hills 4 to oczekiwana kontynuacja serii, która jest kultowa i wciąż popularna. Przez tyle lat podjęto wiele prób realizaji sequela, a nawet swego czasu chciano zrobić serial, który doczekał się jedynie pilotażowego odcinka. Gdy jednak Netflix przejął projekt, w końcu się udało. Film został nakręcony, a my możemy zobaczyć pierwszy zwiastun. Oficjalny polski tytuł to: Gliniarz z Beverly Hills: Axel F.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - zwiastun

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - opis fabuły

Detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) znów patroluje ulice Beverly Hills. Razem z córką (Taylour Paige), której życie jest zagrożone, swoim nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) i dawnymi kumplami, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), postanawia udaremnić niecny spisek – i mocno podgrzać przy tym atmosferę.

Za kamerą stoi Mark Mulloy. Taylour Paige natomiast wciela się w córkę Foleya, która pracuje jako prawniczka. To ona wciąga swojego ojca w sprawę, nad którą pracuje. Eddie Murphy nie jest jedyną osobą powracająca z poprzednich części. Obok niego zobaczymy takich aktorów jak Judge Reinhold, Paul Reiser i Bronson Pinochet. Widzimy ich w teaserze. W nowych rolach pojawią się między innymi Kevin Bacon, Joseph Gordon-Levitt i Taylour Page.

Gliniarz z Beverly Hill 4 - premiera w Netflixie odbędzie się latem 2024 roku.