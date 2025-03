fot. materiały prasowe

Gdy w styczniu informowaliśmy o potencjalnie najgorszym weekendzie w amerykańskich kinach, mało kto spodziewał się, że w marcu będzie jeszcze gorzej. Z reguły najsłabsze weekendy przypadają na styczeń lub wrzesień. Marzec zazwyczaj był stabilnym miesiącem, ale tym razem filmy rozczarowały i nie przyciągnęły widzów do kin. Łącznie amerykański box office zebrał w weekend 54,7 mln dolarów. Co się stało?

W USA premierę miało aż pięć nowych filmów, ale żaden z nich nie osiągnął dobrych wyników. Eksperci zwracają uwagę, że problemem nie jest wyłącznie jakość, lecz także wartość danego tytułu, która mogłaby zachęcić widzów do wyjścia do kina. Widzowie w trudnej sytuacji ekonomicznej w USA dokonują bardziej przemyślanych wyborów, ponieważ rzadziej chodzą do kin. Pojawia się argument, że premierowe tytuły niemal w ogóle nie były promowane. Deadline sugeruje, że ich kinowa emisja służy jedynie jako "reklama przed premierą w streamingu”. Jeden z czołowych branżowych ekspertów podał proste wyjaśnienie: studia nie tworzą filmów, które widzowie chcą oglądać. Jego zdaniem problem nie leży w rynku, lecz w osobach decyzyjnych.

Box office – Nowokaina

Film akcji Nowokaina zajmuje pierwsze miejsce z kiepskim wynikiem 8,7 mln dolarów. Poza USA film zarobił jedynie 1,8 mln dolarów, co daje łącznie 10,5 mln dolarów przy budżecie 18 mln dolarów. Nawet przy tak niskich kosztach trudno będzie osiągnąć znaczący sukces – nawet pomimo niezłych recenzji.

Box Office - Szpiedzy

Steven Soderbergh nie ma szczęścia – kolejny jego film nie znalazł widzów. Szpiedzy debiutują na drugim miejscu w amerykańskim box office z wynikiem 7,5 mln dolarów. Na świecie nie jest lepiej – 4,3 mln dolarów z 37 krajów. Globalnie film zebrał 11,8 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów. Nie jest to więc rewelacyjny start, ale w ciągu dwóch miesięcy film trafi na kolejne rynki, w tym do Polski.

Box Office - Mickey 17

Mickey 17 nie radzi sobie dobrze. Oryginalny film science fiction zebrał w drugim weekendzie wyświetlania w amerykańskich kinach 7,5 mln dolarów, zajmując trzecie miejsce. Do tej pory na tym rynku zarobił jedynie 33,2 mln dolarów. Na świecie radzi sobie lepiej – spadek wyniósł 37%, a nie 60%, jak w USA. To przełożyło się na 15,6 mln dolarów (łącznie 57,2 mln dolarów). W sumie film zarobił 90,5 mln dolarów przy budżecie 113 mln dolarów (plus 80 mln dolarów kosztów promocji).

Pozostałe nowości

Looney Tunes: The Day the Earth Blew Up – piąta lokata z wynikiem 3,17 mln dolarów. Nie miał jeszcze premiery na świecie. Budżet: 15 mln dolarów.

The Last Supper – szósta lokata z wynikiem 2,82 mln dolarów. Budżet nieznany.

Opus

Chiński film animowany Ne Zha 2 ma już na koncie 2,085 mld dolarów, co czyni go piątym najbardziej kasowym filmem w historii kina.