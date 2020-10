Glow - koronawirus kasuje serial. Netflix zmienia decyzję!

fot. Netflix

GLOW to serial dostępny na platformie Netflix, opowiadający o losach amerykańskich wrestlerek. Dla fanów produkcji mamy jednak nie najlepszą wiadomość. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią koronawirusa, streamer zmienił swoją decyzję co do powstania finałowego czwartego sezonu. Netflix wyjawił, że widzowie jednak nie będą mieli okazji obejrzeć zapowiedzianej serii. Produkcja, w której w podziwiać mogliśmy Alison Brie, Betty Gilpin oraz Marc Maron, została skasowana.

Liz Flahive, twórczyni Glow, nie kryje rozczarowania decyzją Netflixa:

Covid-19 odpowiada za śmierć wielu ludzi. To prawdziwa tragedia. Jasne, że mamy do czynienia z rzeczami ważniejszymi niż nasze show, ale mimo to trudno nie czuć rozgoryczenia.

Na decyzję o skasowaniu serialu Glow zareagowały również odtwórczynie głównych ról. Alison Brie udostępniła na instagramie specjalne zdjęcie i opatrzyła je następującym opisem:

Będę za tym tęsknić. Jestem wdzięczna całej rodzinie Glow za to, że zmienili moje życie.

Rebekka Johnson zaapelowała do noszenia masek, nawiązując tym samym do pandemii, która stoi za skasowaniem show:

Noście maski.

https://twitter.com/HelloRebekka/status/1313225245004767232

Britt Baron również udostępniła pożegnalne zdjęcie:

https://twitter.com/brittbaron/status/1313244922506436608

Też jesteście rozczarowani decyzją Netflixa?