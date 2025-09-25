Zróbcie sobie prezent z okazji 20. urodzin God of War. Zapowiedziano limitowany kontroler DualSense

fot. SIE

Reklama

Z okazji 20. rocznicy marki God of War Sony zapowiedziało nowy model kontrolera DualSense. Jego wygląd inspirowany jest postacią Kratosa – a konkretnie bladą skórą bohatera oraz charakterystycznym czerwonym tatuażem. To swoisty hołd dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci gier dostępnych na konsolach PlayStation.

God of War - kontroler DualSense z okazji 20. urodzin Zobacz więcej Reklama

Kontroler DualSense God of War 20th Anniversary Limited Edition dostępny będzie w cenie 84,99 euro, czyli około 360 zł. Przedsprzedaż rozpocznie się 3 października w oficjalnym sklepie PlayStation oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. Producent zastrzegł jednak, że dokładna cena i data premiery mogą różnić się w zależności od kraju.

Byliśmy zachwyceni mogąc uczcić 20-rocznicę God of War poprzez nowy projekt kontrolera DualSense. Kiedy zastanawialiśmy się, jak najlepiej oddać ducha serii, od razu pomyśleliśmy, że forma kontrolera doskonale pasuje do tatuażu Kratosa w kształcie litery omega. Niezależnie od tego, w którą część God of War gracie, czerwony tusz kontrastujący z popielatą skórą to jeden z najbardziej ikonicznych elementów wyglądu bohatera zarówno w greckiej, jak i nordyckiej sadze. Nasz zespół zadbał, aby oba te odcienie znalazły się w kolorystyce kontrolera, dzięki czemu każdy detal jest autentycznym hołdem dla projektu definiującego Kratosa od ponad dwóch dekad. Mamy nadzieję, że fanom spodoba się ten kontroler i nie możemy wystarczająco podziękować za całe wsparcie, jakie okazaliście Santa Monica Studio przez te lata! - powiedziała Dela Longfish, Associate Art Director w Santa Monica Studio.