Zróbcie sobie prezent z okazji 20. urodzin God of War. Zapowiedziano limitowany kontroler DualSense
Podczas wrześniowego State of Play zaprezentowano specjalny kontroler DualSense God of War 20th Anniversary Limited Edition, który trafi do sprzedaży już w październiku.
Z okazji 20. rocznicy marki God of War Sony zapowiedziało nowy model kontrolera DualSense. Jego wygląd inspirowany jest postacią Kratosa – a konkretnie bladą skórą bohatera oraz charakterystycznym czerwonym tatuażem. To swoisty hołd dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci gier dostępnych na konsolach PlayStation.
Kontroler DualSense God of War 20th Anniversary Limited Edition dostępny będzie w cenie 84,99 euro, czyli około 360 zł. Przedsprzedaż rozpocznie się 3 października w oficjalnym sklepie PlayStation oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. Producent zastrzegł jednak, że dokładna cena i data premiery mogą różnić się w zależności od kraju.
Źródło: blog.playstation.com
