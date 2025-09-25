placeholder
Zróbcie sobie prezent z okazji 20. urodzin God of War. Zapowiedziano limitowany kontroler DualSense

Podczas wrześniowego State of Play zaprezentowano specjalny kontroler DualSense God of War 20th Anniversary Limited Edition, który trafi do sprzedaży już w październiku.
Paweł Krzystyniak
God of War - DualSense fot. SIE
Z okazji 20. rocznicy marki God of War Sony zapowiedziało nowy model kontrolera DualSense. Jego wygląd inspirowany jest postacią Kratosa – a konkretnie bladą skórą bohatera oraz charakterystycznym czerwonym tatuażem. To swoisty hołd dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci gier dostępnych na konsolach PlayStation.

God of War - kontroler DualSense z okazji 20. urodzin

God of War - kontroler DualSense z okazji 20. urodzin
fot. SIE
Kontroler DualSense God of War 20th Anniversary Limited Edition dostępny będzie w cenie 84,99 euro, czyli około 360 zł. Przedsprzedaż rozpocznie się 3 października w oficjalnym sklepie PlayStation oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. Producent zastrzegł jednak, że dokładna cena i data premiery mogą różnić się w zależności od kraju.

Byliśmy zachwyceni mogąc uczcić 20-rocznicę God of War poprzez nowy projekt kontrolera DualSense. Kiedy zastanawialiśmy się, jak najlepiej oddać ducha serii, od razu pomyśleliśmy, że forma kontrolera doskonale pasuje do tatuażu Kratosa w kształcie litery omega. Niezależnie od tego, w którą część God of War gracie, czerwony tusz kontrastujący z popielatą skórą to jeden z najbardziej ikonicznych elementów wyglądu bohatera zarówno w greckiej, jak i nordyckiej sadze. Nasz zespół zadbał, aby oba te odcienie znalazły się w kolorystyce kontrolera, dzięki czemu każdy detal jest autentycznym hołdem dla projektu definiującego Kratosa od ponad dwóch dekad. Mamy nadzieję, że fanom spodoba się ten kontroler i nie możemy wystarczająco podziękować za całe wsparcie, jakie okazaliście Santa Monica Studio przez te lata! - powiedziała Dela Longfish, Associate Art Director w Santa Monica Studio.

Źródło: blog.playstation.com

