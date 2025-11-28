Marvel pokaże lochy Doktora Dooma. O te skarby będą walczyć wszyscy, ale niewielu przeżyje

Fot. Marvel

Marvel pokazał zawartość pierwszego numeru Dungeons of Doom, w którym czytelnicy będą mogli zobaczyć lochy Doktora Dooma. Jak wiemy, złoczyńca został niedawno pokonany, a bez niego Latveria pogrążyła się w prawdziwym chaosie. Jak to się jednak mówi „gdy kota nie ma, myszy harcują” – i pod nieobecność byłego władcy wszyscy próbują okraść jego skarbiec z cennymi artefaktami. Złodzieje nie pomyśleli tylko o jednym: Doom ZAWSZE ma plan.

W komiksie Dungeons of Doom zobaczymy więc całą plejadę różnych bohaterów, próbujących dostać się do skarbów Doktora Dooma. Nie stanowią drużyny, wręcz przeciwnie – większość z nich ze sobą rywalizuje i ma sprzeczne interesy. Nie będą więc walczyć tylko z zabezpieczeniami byłego władcy Latverii, ale również ze sobą nawzajem. Na pierwszych planszach widzimy chociażby starcie Czerwonego Hulka i Hydry. Na grafikach widać także wojownika z Wakandy, który w pojedynkę spróbuje pozyskać cenne artefakty. A to tylko kilku z wielu śmiałków.

Jedno jest pewne, skarbiec jest pełen artefaktów i technologii, które mogą dać ich posiadaczowi ogromną przewagę. Ktokolwiek ich więc nie zdobędzie, może stać ważnym graczem w komiksowym uniwersum Marvela. Jeśli trafią w ręce złoczyńcy, będzie naprawdę źle. Prawdopodobnie jednak wiele osób, które spróbują położyć na nim łapy, zginie – Doktor Doom nie zostawiłby swoich skarbów bez opieki, a w jego lochach kryją się prawdziwe koszmary, co zresztą widać na planszach pierwszego numeru....

Zapowiedź komiksu Dungeons of Doom #1 Marvela możecie zobaczyć w poniższej galerii. Dajcie znać, czy ciekawi Was ta fabuła!