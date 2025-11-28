Marvel pokaże lochy Doktora Dooma. O te skarby będą walczyć wszyscy, ale niewielu przeżyje
Nowy komiks Dungeons of Doom nadchodzi wielkimi krokami. Marvel pokazał grafiki z pierwszego numeru, które zapowiadają ogromną rywalizację pomiędzy śmiałkami, próbującymi dostać się do skarbca. A ci, którzy już wejdą do środka, będą musieli zmierzyć się z prawdziwymi koszmarami...
Marvel pokazał zawartość pierwszego numeru Dungeons of Doom, w którym czytelnicy będą mogli zobaczyć lochy Doktora Dooma. Jak wiemy, złoczyńca został niedawno pokonany, a bez niego Latveria pogrążyła się w prawdziwym chaosie. Jak to się jednak mówi „gdy kota nie ma, myszy harcują” – i pod nieobecność byłego władcy wszyscy próbują okraść jego skarbiec z cennymi artefaktami. Złodzieje nie pomyśleli tylko o jednym: Doom ZAWSZE ma plan.
W komiksie Dungeons of Doom zobaczymy więc całą plejadę różnych bohaterów, próbujących dostać się do skarbów Doktora Dooma. Nie stanowią drużyny, wręcz przeciwnie – większość z nich ze sobą rywalizuje i ma sprzeczne interesy. Nie będą więc walczyć tylko z zabezpieczeniami byłego władcy Latverii, ale również ze sobą nawzajem. Na pierwszych planszach widzimy chociażby starcie Czerwonego Hulka i Hydry. Na grafikach widać także wojownika z Wakandy, który w pojedynkę spróbuje pozyskać cenne artefakty. A to tylko kilku z wielu śmiałków.
Jedno jest pewne, skarbiec jest pełen artefaktów i technologii, które mogą dać ich posiadaczowi ogromną przewagę. Ktokolwiek ich więc nie zdobędzie, może stać ważnym graczem w komiksowym uniwersum Marvela. Jeśli trafią w ręce złoczyńcy, będzie naprawdę źle. Prawdopodobnie jednak wiele osób, które spróbują położyć na nim łapy, zginie – Doktor Doom nie zostawiłby swoich skarbów bez opieki, a w jego lochach kryją się prawdziwe koszmary, co zresztą widać na planszach pierwszego numeru....
Zapowiedź komiksu Dungeons of Doom #1 Marvela możecie zobaczyć w poniższej galerii. Dajcie znać, czy ciekawi Was ta fabuła!
Źródło: Marvel
Premiery tygodnia
25
lis
Project Motor Racing
25
lis
A.I.L.A
26
lis
Ironwood
26
lis
Świąteczny skok
26
lis
Rozdzieleni
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat