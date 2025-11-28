Szef Disneya kocha nadchodzący film Camerona. Nie miał żadnych uwag

fot. materiały prasowe

Do premiery 3. części Avatara pozostał niecały miesiąc. Pierwsze prognozy box office zapowiadają hit na miarę poprzednich dwóch części, choć sam reżyser studzi entuzjazm i podkreśla, że był to drogi film w produkcji i potrzebuje mnóstwa pieniędzy, żeby na siebie zarobić. Nie ma za to wątpliwości co do samej jakości. Film pochwalił sam szef Disneya, czyli Bob Iger, o czym opowiedział James Cameron.

[Bob Iger] to ciekawa osoba. Pierwszy raz obejrzał wersję, która trwała 3 godziny i 23 minuty. Od tamtego czasu całość została skrócona o jakieś osiemnaście minut. Już wtedy powiedział: "Wiem, że będziesz to skracać, ale to jest fantastyczne. Kocham ten film." To było interesujące, ponieważ na tym spotkaniu na Zoomie były inne czołowe osoby, które wyciągały swoje notatki i uwagi. On za każdym razem mówił: "Cóż, nie mam z tym problemu." W zasadzie usadził ich z tymi ich notatkami. Wtedy uznałem, że już po wszystkim.

Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół - opis fabuły

Tym razem rodzina Sullych natrafia na zupełnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzi innych Na’vi i gardzi ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę z jeszcze większą siłą militarną.

Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.