Szef Disneya kocha nadchodzący film Camerona. Nie miał żadnych uwag

James Cameron opowiedział o swojej rozmowie z Bobem Igerem, szefem Disneya, któremu pokazał pierwszą wersję Avatar: Ogień i popiół. Nie było żadnych uwag. "Kocham ten film".
Wiktor Stochmal
Tagi:  James Cameron 
Bob Iger Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół fot. materiały prasowe
Do premiery 3. części Avatara pozostał niecały miesiąc. Pierwsze prognozy box office zapowiadają hit na miarę poprzednich dwóch części, choć sam reżyser studzi entuzjazm i podkreśla, że był to drogi film w produkcji i potrzebuje mnóstwa pieniędzy, żeby na siebie zarobić. Nie ma za to wątpliwości co do samej jakości. Film pochwalił sam szef Disneya, czyli Bob Iger, o czym opowiedział James Cameron.

[Bob Iger] to ciekawa osoba. Pierwszy raz obejrzał wersję, która trwała 3 godziny i 23 minuty. Od tamtego czasu całość została skrócona o jakieś osiemnaście minut. Już wtedy powiedział: "Wiem, że będziesz to skracać, ale to jest fantastyczne. Kocham ten film."

To było interesujące, ponieważ na tym spotkaniu na Zoomie były inne czołowe osoby, które wyciągały swoje notatki i uwagi. On za każdym razem mówił: "Cóż, nie mam z tym problemu." W zasadzie usadził ich z tymi ich notatkami. Wtedy uznałem, że już po wszystkim.

Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
Avatar: Ogień i popiół - opis fabuły

Tym razem rodzina Sullych natrafia na zupełnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzi innych Na’vi i gardzi ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę z jeszcze większą siłą militarną.

Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.

Źródło: X (@CultureCrave)

Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy
Powiązane osoby

