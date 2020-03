God of War – Kratos jest mizoginem? Twórca postaci komentuje

Na łamach serwisu Inverse opublikowano artykuł na temat gry God of War. Mo Mozuch, autor tekstu, nazywa w nim Kratosa bohaterem toksycznym: pełnym gniewu, agresywnym oraz... mizoginem. Jako przykład tego ostatniego podano tutaj m.in. sekwencję QTE połączoną ze sceną orgii, która pojawiła się w pierwszej odsłonie cyklu, a także kontrowersyjne trofeum pierwotnie nazwane „Bros before Hos”, które otrzymywało się za pokonanie Furii.

Do słów dziennikarza postanowił odnieść się David Jaffe, amerykański projektant gier i zarazem twórca postaci Kratosa. W swoim tweecie podkreśla on, że Kratos nigdy nie był mizoginem. Jednocześnie w emocjonalny sposób komentuje on, jak zirytowany jest tym, że dziennikarze doszukują się tego tylko po to, by uzasadnić swoje tezy związane z grą z 2018 roku, przy której tworzeniu Jaffe nie brał udziału.

Muszę ciągle podkreślać, że Kratos NIGDY nie był mizoginem w God of War 1. Nigdy. Denerwuje mnie to, że „dziennikarze” ciągle odnoszą się do tej gry tylko po to, by uzasadnić swoje tezy w artykułach o God of War 2018 – pisze Jaffe.

God of War dostępne jest na konsoli PlayStation 4. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że w produkcji znajduje się już sequel tej gry.