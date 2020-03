The Last Of Us – nieoficjalny plakat i teaser serialu HBO robią wrażenie! Zobacz prace fana

The Last of Us doczeka się serialu od HBO. Szczegóły na jego temat trzymane są w tajemnicy. Wiemy jednak, że prace mają ruszyć po premierze gry The Last of Us: Part II, która zaplanowana jest na 29 maja 2020 roku. Na oficjalne materiały marketingowe będziemy musieli więc jeszcze trochę poczekać, ale z pomocą przychodzą fani. Olly Gibbs z The Empire Design postanowił przedstawić swoją wersję plakatów, a także… teaser nadchodzącej produkcji.

Gibbs opublikował dwa plakaty. Pierwszy z nich przedstawia bohaterów z gry, a także propozycję castingu. Zdaniem artysty w Joela mógłby wcielić się Nikolaj Coster-Waldau, Ellie zaś zagrałaby Kaitlyn Dever. Drugi z plakatów prezentuje symbol Świetlików, organizacji odgrywającej istotną rolę w fabule The Last of Us.

Aaand I couldn't help myself again: My fan-art take on a teaser poster for #TheLastOfUs TV adaptation. @HBO @Naughty_Dog pic.twitter.com/H2hGMHaZzw — Olly Gibbs (@OllyGibbs) March 9, 2020

Artysta stworzył też teaser będący animowaną wersją drugiej grafiki.

Dzieła Gibbsa nie umknęły uwadze Neilla Druckmanna. Wiceprezes studia Naughty Dog skomentował je krótkim „oglądałbym to”.