God of War - będzie serial oparty na grze. Amazon i świetni twórcy za sterami!

SIE

Według Deadline platforma streamingowa Amazon Prime Video jest na etapie negocjowanie szczegółów kontraktu na prawa do realizacji serialu God of War.

Twórcami serialu są Mark Fergus i Hawk Ostby, znani z tworzenia hitu The Expanse oraz byli nominowany do Oscara za scenariusz hitu Ludzkie dzieci. Pomaga im Rafe Judkins, showrunner Koła czasu. Za projekt odpowiadać będzie Playstation Productions i Sony Pictures Television.

Jest to kolejny wielki i wysokobudżetowy serial Amazon Prime Video oparty na grze. Trwają prace nad Falloutem, w którym główną rolę zagra Walton Goggins oraz serialową adaptacją Mass Effect.

God of War - o czym jest?

Pierwszy God of War pojawił się w 2005 roku na konsoli PlayStation 2. Bohaterem jest Kratos, który chce zemścić się na Aresie, bogu wojny, który odpowiada za śmierć jego bliskich. Gdy ostatecznie Kratos sam staje się tytułowym bogiem wojny, ciągle szuka szansy na zmianę swojego przeznaczenia. W nowej odsłonie, która w 2022 roku zadebiutowała na PC, Kratos przybywa do dalekiej północy, w której staje się ojcem dla Atreusa. Była to bardzo świetnie oceniana i nagradzana gra o filmowym klimacie. Na razie nie wiadomo, która historia posłuży za podstawę pierwszego sezonu, ale można założyć, że fabuła pierwszej gry.

Gry są coraz popularniejsze na małym ekranie i wszystko wskazuje na to, że klątwa ostatecznie zostanie złamana. Przez lata adaptacje nie osiągnęły sukcesu, ale takie filmy jak Pokémon: Detektyw Pikachu czy Sonic. Szybki jak błyskawica to zmieniły. W produkcje są też seriale oparte na grach jak Twisted Metal, The Last of Us, Halo i Resident Evil.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.