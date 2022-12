God of War - będzie serial. Jest zielone światło dla realizacji sezonu!

SIE

Platforma streamingowa Amazon Prime Video oficjalnie zamówiła realizację sezonu serialu aktorskiego God of War opartego na serii gier PlayStation. Za produkcję odpowiadają Sony Pictures Television,Playstation Productions oraz Amazon Studios. Prace nad projektem trwały od marca 2022 roku i tego efekt sprawił, że osoby decyzyjne zamówił sezon.

God of War - co wiemy?

Za scenariusz serialu odpowiadają Mark Fergus i Hawk Ostby, znani z filmu Ludzkie dzieci oraz przede wszystkim doceniani jako twórcy hitu The Expanse. Showrunnerem serialu został Rafe Judkins, znani z Koła czasu.

God of War - o czym jest?

Pierwszy God of War pojawił się w 2005 roku na konsoli PlayStation 2. Bohaterem jest Kratos, który chce zemścić się na Aresie, bogu wojny, który odpowiada za śmierć jego bliskich. Gdy ostatecznie Kratos sam staje się tytułowym bogiem wojny, ciągle szuka szansy na zmianę swojego przeznaczenia.

Serial jednak na opierać się na God of War z 2018 roku. Kiedy żona Kratosa umiera, wyrusza on na niebezpieczną wyprawę ze swoim synem, aby rozrzucić jej prochy zgodnie z jej ostatnim życzeniem. Ta podróż podda testowi więź ojca z synem i zmusi Kratosa do walki z nowymi bogami i potworami, w której stawką są losy świata.

Cory Barlog, twórca gry jest producentem wykonawczym. Nie jest to jedyny tytuł z Playstation, który doczeka się serialu. Czekamy na premierę Twisted Metal (amerykańska platforma Peacock) oraz The Last of Us (HBO Max).