Godzilla 1998 - ta figurka jest olbrzymia. Cena to ponad 1000 dolarów

Godzilla z 1998 roku to tak bardzo znienawidzony film, że po dzień dzisiejszy oficjalnie nie nazywa się tego potwora mianem Godzilli, tylko Zilli. Swego czasu Japończycy nawet dali znać co o tym sądzą, pokazując, jak prawdziwy Godzilla bez problemu zabija Zillę. Można było to obejrzeć w jednym z filmów. Zobaczcie sami:

Nawet oficjalna figurka, która wkrótce trafi do sprzedaży, nazwana została Zillą, nie Godzillą. Jej cena wynosi 1099 dolarów. Do sprzedaży trafi w pierwszym kwartale 2024 roku. A wygląda ona tak.

Przypomnijmy, że w 2014 roku Hollywood z sukcesem wprowadziło Godzillę na salony wraz z filmem w reżyserii Garetha Edwardsa. Rozpoczął on tak zwany MonsterVerse, w którym są następujące tytuły: Kong: Wyspa Czaszki, Godzilla II: Król Potworów oraz Godzilla kontra Kong.

Najnowsze produkcje uniwersum to kinowe widowisko Godzilla i Kong oraz Godzilla and the Titans, czyli serial tworzony dla platformy Apple TV+.

