BioShock od Guillermo Del Toro? AI stworzyło mroczne grafiki przedstawiające nieistniejący film

fot. Abandoned Films

Abandoned Films przygotowało kolejne grafiki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tym razem przedstawiają one, jak mogłaby wyglądać ekranizacja serii BioShock, gdyby zabrał się za nią Guillermo del Toro. Meksykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy wielokrotnie udowadniał, że doskonale radzi sobie z mrocznymi klimatami, przez co byłby wręcz idealnym kandydatem do stworzenia filmu na podstawie tego popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanek.

AI udało się zachować wyjątkową atmosferę znaną z gier Kena Levine'a i Irrational Games. Na grafikach można zobaczyć między innymi najbardziej charakterystyczne elementy tego uniwersum w postaci Siostrzyczek (Little Sister) oraz przerażających, uzbrojonych w wiertła Tatuśków (Big Daddy).

BioShock - ekranizacja w reżyserii Guillermo del Toro wedlug AI

