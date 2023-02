Godzilla - jakie potwory w serialu Apple TV+? Jest komentarz reżysera

Materiały prasowe

Godzilla and the Titans (tytuł roboczy) to wysokobudżetowy serial platformy streamingowej Apple TV+, nad którym pracuje Matt Shakman (WandaVision, nadchodząca Fantastyczna czwórka). W rozmowie z comicbook.com został zapytany o to, czy i jakie potwory pojawią się na małym ekranie.

Godzilla and the Titans - informacje

Wyjawił, że na pewno w serialu pojawi się sam Godziila. Przyznaje w rozmowie, że jest jego gigantycznym fanem. Wciąż w domu ma jego figurkę z czasów, gdy był dzieckiem.

- Dostanie szansy nakręcenia scen, jak setki ludzi uciekają ulicą, aby uciec przed Godzillą... to coś, co zdecydowanie mogę odznaczyć na liście rzeczy, które chciałbym zrobić przed śmiercią.

Dodał też, że na potrzeby serialu tworzą dużo nowych Tytanów, ale też wymyślają nowe potwory. Pojawią się znane monstra, ale też wprowadzają wiele nowych, Mówi o nich w liczbie mnogiej, więc najwyraźniej w serialu nie zabraknie potworów i walki poniędzy nimi.

To wszystko jest związane z dużym budżetem, ale zarazem jest to serial, więc czy dla twórcy jest to finansowe wyzwanie, aby dobrze pokazać potwory na małym ekranie? Przyznaje, że przy wielkich franczyzach takich jak Star Trek, Gwiezdne Wojny czy Godzilla zawsze ostatecznie w jakimś momencie braknie pieniędzy na więcej. Tłumaczy jednak, że najważniejsza jest historia, ale dodaje, że rozmowy na temat efektów specjalnych odbywają się ciągle. Wiadomo jednak nie od dziś, że Apple TV+ nie szczędzi pieniędzy na wazne projekty.

- Wiesz, jak Godzilla będzie związany z tą historią i ma on bardzo ważną rolę do odegrania. To jak on wpływa na serial jest ważną jego częścią.

Niestety sam przyznaje, że wiele zdradzić nie może, ale podkreśla, że wątek różnych linii czasowych jest tutaj ważną częścią historii.

Godzilla and the Titans - data premiery serialu nie jest znana.