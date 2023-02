Ranking najśmieszniejszych postaci z seriali. Kto wygra - Chandler Bing, Michael Scott, a może Eric Cartman?

NBC/materiały promocyjne

Amerykańska telewizja ma wielkie doświadczenie w rozbawianiu widzów, wynikiem czego, poniższe zestawienie zdominowane jest przez bohaterów seriali z USA. Co prawda znajdziecie tam i Brytyjczyka i Kanadyjczyków, ale większość wyszczególnionych postaci to Amerykanie. Ranking ułożony jest według preferencji redakcji, więc na jego podstawie możecie sobie wyrobić zdanie o naszym poczuciu humoru. Co nas śmieszy? Parodie pewnych osobliwych światopoglądów. Niepoprawna politycznie zabawa popkulturą. Ostry czarny humor. Absurd. Mam wrażenie, że część naszych typów pokryje się z Waszymi.

Najśmieszniejsze postacie z zagranicznych seriali telewizyjnych

40. Johnny Drama (Ekipa)

Jako bonus prezentujemy Wam ranking zabawnych postaci z polskich seriali. Tu było trudniej wybrać, bo nie każdy z nas niestety jest miłośnikiem naszego rodzimego poczucia humoru. Z drugiej strony wiele śmiesznych polskich produkcji powstawało w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i humor w nich zawarty jest mocno ugruntowany w tamtych czasach. Niemniej udało nam się ułożyć TOP25, a pierwsza trójka doskonale odzwierciedla pokoleniowy konsensus, który udało nam się zawrzeć podczas negocjacji nad kolejnością.

Najśmieszniejsze postacie z polskich seriali telewizyjnych