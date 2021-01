Godzilla Singular Point - pierwsze spojrzenie na Króla Potworów w anime od Netflixa

fot. Netflix

Godzilla Singular Point to serial anime, nad którym pracuje Netflix. Za realizację odpowiada Bones and Black Bullet's Orange, które znane jest z My Hero Academia. Warto przypomnieć, że produkcja nie jest połączona z wcześniejszymi, stworzonymi przez platformę filmami o tym potworze.

Serial będzie połączeniem klasycznego rysunku z animacją komputerową. Głównymi bohaterami są młodzi geniusze Mei i Yun, którzy wraz ze swoim zespołem muszą stawić czoła zagrożeniu, które wyszło z głębin.

W październiku 2020 roku do sieci trafiła pierwsza zapowiedź oraz plakat Godzilla Singular Point. Teraz możemy zobaczyć na zdjęciu, jak prezentuje się Król Potworów.

https://twitter.com/KaijuNewsOutlet/status/1344808519661457408

Reżyserem projektu jest Atsushi Takahashi. Ponadto w zespole kreatywnym znajdują się kompozytor Kan Sawada, rysowniczka Kazue Kato, legendarny animator Studia Ghibli Eiji Yamamori oraz pisarz science-fiction Toh Enjoe.

Godzilla Singular Point - premiera w 2021 roku.