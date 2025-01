Wielki ranking filmów futurystycznych i dystopijnych. Mroczna wizja przyszłości z kinowych hitów [TOP 70]

fot. materiały promocyjne

Poniższa lista została opracowana na podstawie zestawienia opublikowanego w serwisie Ranker, gdzie internauci głosują na swoje ulubione propozycje w najróżniejszych kategoriach. Tym razem prezentujemy wybór popkulturowej społeczności pasjonującej się science fiction, a w szczególności futurystycznymi wizjami, postapokaliptycznymi scenariuszami i dystopijnymi rzeczywistościami.

Kinematografia, podobnie jak literatura, od zawsze zafascynowana była tymi tematami, ponieważ łączą one wciągające fabuły z intrygującymi pytaniami naukowymi i filozoficznymi. Uwielbiamy zastanawiać się nad przyszłością: co się stanie, jeśli doprowadzimy nasz świat do ruiny? Czy sztuczna inteligencja stanie się naszym wybawcą, czy oprawcą? Czy ludzkość zdoła przetrwać nuklearną zagładę? A może znów powróci totalitarny reżim, który podporządkuje sobie cały świat?

Wciąż rozwijająca się technologia i nauka prowokują te pytania, oferując jednocześnie nadzieję i przestrogę. Filmy z tej listy przedstawiają teorie i scenariusze, które choć fascynujące, rzadko malują różową wizję przyszłości. Na szczycie zestawienia znajdziecie najbardziej sugestywne i przejmujące obrazy, które nie tylko zdefiniowały science fiction, ale również wpisały się w kulturę jako ostrzeżenie przed tym, co może nadejść.

Ranking najlepszych filmów futurystycznych i dystopijnych