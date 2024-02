Godzilla i Kong: Nowe imperium - Król Potworów z nietuzinkowym użyciem atomowego oddechu?

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Nowe widowisko z Kongiem i Królem Potworów pojawi się w kinach w przeciągu miesiąca, a zaprezentowany w sieci zwiastun rozpalił oczekiwania fanów. Wiele osób czeka, żeby na wielkim ekranie obejrzeć, jak Godzilla i Kong radzą sobie z nowymi zagrożeniami. W zwiastunie pojawiła się sekwencja walki, która rozgrywa się w Pustej Ziemi, a zatem miejscu wewnątrz naszej planety, gdzie obowiązują inne zasady. Widać podczas niej, że nie panuje tam grawitacja, przez co ogromne kaiju unoszą się w powietrzu. To wywołało spekulacje fanów odnośnie powrotu jednej z kultowych i jednocześnie zabawnych zdolności samego Godzilli, czyli użycia destrukcyjnego atomowego oddechu do... wybicia się przed siebie.

Sprawdźcie w jaki sposób zrobiły to klasyczne filmy z udziałem Króla Potworów, które może zostaną powtórzone w Godzilla i Kong: Nowe imperium.

https://twitter.com/mr_goji1954/status/1757815874554130543

Godzilla i Kong: Nowe imperium - fabuła, premiera

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata, które zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera 28 marca 2024 roku w kinach.

Zobacz także: