Godzilla i Kong - reżyser Godzilla Minus One widział film. Jak go ocenia?

Godzilla dawno nie był tak bardzo tematem dyskusji i nie opanował tak popkultury jak w 2023 roku. Premiera japońskiego Godzilla Minus One stała się globalnym fenomenem, a reżyser Takahashi Ymazaki za to, jak stworzył jeden z najlepszych filmów roku stał się osobą popularną i rozpoznawalną. Okazuje się, że Adam Wingard i Legendary Pictures pokazali mu niedawno ich film Godzilla i Kong: Nowe imperium.

Godzilla i Kong - opinie Yamazakiego

Yamazaki podzielił się opinią na temat Godzilla i Kong w mediach społecznościowych:

- Miałem okazję wcześniej zobaczyć ten wielki film! Jest super rozrywkowy i uroczy. Upewnijcie się, że obejrzycie go na wielkim ekranie.

Yamazaki wcześniej nie krył już tego, że lubi hollywoodzkie MonsterVerse. Na początku lutego w rozmowie z Empire powiedział tak:

- Hollywoodzka interpretacja Godzilli jest bardzo interesującym wykorzystaniem tej treści intelektualnej. Potwór może przetrwać naprawdę różne interpretacje. To jest dla mnie bardziej rozrywkowa wersja tego, kim Godzilla może być - w pewnym punkcie historii klasyczna wersja Toho eksplorowała ten pomysł. W gatunku wykonują dobrą robotę , tworząc równowagę pomiędzy ludźmi, a tym, co robią kaiju.

Wersja Yamazakiego to dość przejmujący, poważny i wielowarstwowy dramat z Godzillą, więc zdecydowanie może być dużo różnych wersji Króla Potworów.

Godzilla Minus One - Wingard o filmie

Adam Wingard (reżyser Godzilla i Kong) w nowej wypowiedzi za to nie szczędzi pochwał dla Yamazakiego i jego wersji:

- Jest to jeden z najlepszych filmów o Godzilli jaki widziałem. Jego wizja jest zupełnie inna od mojej. Ja inspiruję się erą Showa z lat 60. i 70., w której Godzilla był bohaterem. W Minus One Godzilla jest bardziej metaforycznym odniesieniem do tego, przez co przechodzą bohaterowie. Pod każdym kątem to inny film niż to, co my robimy. Obecnie widzowie dostają więcej Godzilli niż kiedykolwiek, ale widzicie wszystkie jego oblicza. To jest super!

Godzilla i Kong - premiera 28 marca 2024 roku w polskich kinach.