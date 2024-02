Godzilla i Kong: Nowe imperium - zwiastun potwierdza kolejne potwory. Jest Shimo i powrót kultowej [SPOILER]

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Nowy zwiastun Godzilla i Kong: Nowe imperium oferował wgląd w efektowne widowisko, które czekać będzie na wszystkich fanów kaiju w kinach od 28 marca 2024 roku. Jednak poza spektakularną rozwałką pomiędzy ulubionymi potworami, dało się również wyłapać w zwiastunie nawiązania do innych bestii, które mogą pojawić się na ekranie w kolejnym filmie z serii MonsterVerse. Jedną z nich jest kompletnie nowy Shimo, którego można zobaczyć, gdy strzela lodowym promieniem prosto w Konga w sposób przypominający samego Króla Potworów. Nie jest to pomyłka, ponieważ Shimo według zapowiedzi jawi się jako gigantyczny jaszczuro-podobny albinos, bardzo podobny do samego Godzilli, ale z lodowymi mocami. Nie jest to nowość dla osób, które widziały przedtem zabawki Funko i inne związane z nową produkcją z Kongiem i Godzillą, ponieważ to one jako pierwsze zdradziły wygląd nowego potwora. W zwiastunie pojawia się on ledwie na ułamek sekundy, ale możecie go zobaczyć na zdjęciu poniżej.

fot. Warner Bros Pictures

Godzilla i Kong: Nowe imperium - Mothra powróci?

To nie jedyne monstrum, które pojawi się na ekranie. O ile Shimo wydaje się współpracować w jakiś sposób ze Skar Kingiem albo przynajmniej mieć podobnie wrogie zamiary do Godzilli i Konga, o tyle zwiastun w bardzo subtelny i łatwy do przeoczenia sposób zasugerował powrót jednej z najbardziej ikonicznych postaci w historii całej serii, czyli Mothry, która w MonsterVerse poświęciła się w filmie Godzilla II: Król Potworów. Jia, w którą wciela się Kaylee Hottle, w zwiastunie ma wizję, która poprzez oczy dziewczynki zdradza powrót ukochanej przez fanów Mothry. Jej ewentualne odrodzenie i wpływ na finałową walkę oraz pomoc Godzilli i Kongowi może okazać się bezcenny i kluczowy dla całego filmu.

fot. Warner Bros. Pictures