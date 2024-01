Godzilla i Kong: Nowe imperium - Kong nie jest królem? Wróg ma armię Tytanów

fot. materiały prasowe

Dzięki nowym informacje z papierowego magazynu Total Film poznajemy ciekawostkę o Kongu z filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium. Pamiętamy, że wraz z wydarzeniami z filmu Godzilla kontra Kong, popularny Kong objął tron w Pustej Ziemi. Na początku nowego widowiska przekona się on, że był w błędzie.

Skar King to prawdziwy król

Kong ma szybko odkryć, że jednak nie jest królem. Wszystko za sprawą czarnego charakteru, Tytana zwanego Skar King, który jest z rasy Konga. Jest on jednak młodszy, szczuplejszy i bardziej zręczny. Jego czerwone futro jest w kolorze krwi i furii. Do tego okaże się, że ma pod rozkazami... armię Tytanów złożoną z innymi przedstawicieli swojej i Konga rasy. Widzieliśmy ich przez chwilę w zwiastunie. Czytamy, że rządzi on strachem i nie ma zamiaru akceptować roszczeń Konga do Pustej Ziemi.

Kim jest Skar King?

W USA wydano komiks, który miał za zadanie wprowadzić do fabuły filmu. Z niego dowiadujemy się, że Skar King był pradawnym królem Pustej Ziemi, a jego potęga była na poziomie samego Godzilli. Królowi Potworów (lub jego przodkowi, nie zostało to sprecyzowano) udało się zamknąć Skar Kinga w odosobnieniu. Ten trenował i przygotowywał się do wymierzenia zemsty. Wygląda więc na to, że w filmie ucieka z "więzienia" i zaczyna być zagrożeniem dla wszystkich.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera 12 stycznia 2024 roku.

