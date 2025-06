Czego się spodziewać po Godzilla x Kong: Supernova? Oto teorie i nadzieje fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Godzilla x Kong: Supernova to zapowiedziana kontynuacja tak zwanego MonsterVerse, które od lat cieszy się dużą popularnością na wielkim ekranie. O samym filmie nie wiadomo na razie zbyt wiele poza tytułem i obsadą, do której należy m.in. Kaitlyn Dever (The Last of Us), Jack O'Connell (Grzesznicy) oraz Sam Neill (Park Jurajski). Fani mają jednak swoje teorie, które zebrał w całość portal Screen Rant.

Oto teorie i nadzieje fanów, co do nadchodzącego filmu o Królu Potworów i Kongu:

Godzilla x Kong: Supernova będzie produkcją, w której historia skupi się na Królu Potworów. Ostatnie dwie produkcje kinowe z MonsterVerse za protagonistę obierały raczej Konga, co zawiodło wielu fanów Godzilli. Tytuł może wskazywać, że tym razem pałeczkę dowodzenia przejmie jeden z najpopularniejszych kaiju na świecie.

W nowym filmie głównym przeciwnikiem będzie SpaceGodzilla, czyli przepotężny sobowtór z przestrzeni kosmicznej. Takie zagrożenie wymagałoby ponownie połączenia sił przez Godzillę i Konga.

Teoria przecząca temu mówi o tym, iż nowym przeciwnikiem będzie oryginalny tytan. Wszystko to w wyniku drogich praw do licencji, które posiada Toho. Legendary było gotowe na to już wcześniej. Gdyby Toho nie zgodziło się na wypożyczenie Mothry, w poprzednich filmach miał się pojawić oryginalny Tytan o nazwie Phosphera, który zjednałby dwóch przeciwników.

Przewiduje się, że aby podnieść stawkę, w nadchodzącym filmie zginie jeden z ważnych i potężnych Tytanów. Fani wskazują tu na Shimo. Wynika to również z tego, iż jest to jedna z najpotężniejszych postaci w uniwersum, przez co balans jest zachwiany, a szala przechyla się na korzyść bohaterów.

W nowym filmie pojawi się syn Godzilli, czyli Godzilla Jr. lub Little Godzilla. Jeśli przeciwnikiem będzie SpaceGodzilla, to miałoby to sens. Ten kaiju debiutował w produkcji, w której Król Potworów walczył właśnie z tym wrogiem. Ponadto byłby to balans dla Konga i Suko.

W MonsterVerse pojawi się G-Force, czyli organizacja, której celem jest zwalczanie Tytanów - w tym Godzilli i Konga. Byłaby to okazja na pojawienie się nowych, ludzkich postaci i stworzenie wroga dla Monarchu. Wyciek zdjęć z planu przedstawił też postać Matthew Modine'a w uniformie, którego logo do złudzenia przypominało to należące do G-Force.

Możliwe, że w produkcji powróci kolejny mech, którego zadaniem byłoby pomaganie Godzilli i Kongowi. Fani typują tu Jet Jaguara lub MOGUERA.

Warto pamiętać, że Godzilla jest dalej Tytanem Alfa, a zatem ma możliwość wezwania do pomocy innych potworów z naszego świata. Niewykluczone, że czeka nas zatem epicka bitwa z ich udziałem.

A Wy co chcielibyście zobaczyć w nadchodzącym filmie?

