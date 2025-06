Pierwsze reakcje na Jurassic World: Odrodzenie. Styl Spielberga zachowany?

fot. Universal Pictures

Reklama

17 czerwca w Londynie odbył się przedpremierowy seans Jurassic World: Odrodzenie. W związku z tym na platformie X pojawiły się wpisy dziennikarzy, którzy jako pierwsi na świecie mieli okazję zobaczyć nową odsłonę serii z udziałem Scarlett Johansson w roli głównej. Większość osób wydaje się zadowolona.

Jurassic World: Odrodzenie - pierwsze reakcje na film

Przypomnijmy, że kluczową częścią fabuły są zmutowane dinozaury, które sprawiają, że misja bohaterów staje się zabójczo niebezpieczna. Dziennikarze ostrzegają, że niektóre sceny są "intensywne" i "krwawe", co może być nieodpowiednie dla młodszych widzów. To nadal nie odbiera faktu, że nowe dinozaury prezentują się wręcz "majestatycznie" - Andre Saint-Albin gwarantuje, że to widok, którego nie da się zapomnieć.

Przerażające stworzenia sprawiają, że Jurassic World: Odrodzenie to "ekscytujące widowisko", w którym nie brakuje dynamicznej akcji. Eren Caboose twierdzi, że Gareth Edwards znakomicie oddał skalę wydarzeń dziejących się na ekranie, ukazując je w iście "przerażający" sposób.

Jurassic World: Odrodzenie – drugi mutant-dinozaur to inteligentny drapieżnik. Zobaczcie Mutadona!

Zdaniem wielu komentujących film faktycznie przywodzi na myśl oryginalną część serii. Pojawiły się głosy, że czuć w nim ikoniczny styl Stevena Spielberga. Zgodził się z tym również Mike Winkler z The Movie Guys, według którego produkcja wiernie oddaje klimat znany fanom serii. Film stoi również utalentowaną obsadą. Dziennikarze chwalą zwłaszcza charyzmatycznego Jonathana Baileya (Wicked, Bridgertonowie).

Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Choć nikt nie zarzuca filmowi braku akcji, podobno fabuła jest mało intrygująca. John Flickinger określił ją jako "ciąg zapomnianych scen, które prowadzą donikąd". Nie podobała mu się również chemia między aktorami, której właściwie "nie ma". Sam sequel wydaje mu się być "pusty". Trzeba jednak przyznać, że opinia dziennikarza jest dość niepopularna, zatem pozostaje nadzieja, że film zostanie dobrze odebrany również przez szerszą publiczność.

Poniżej znajdziecie wpisy dziennikarzy, dzięki którym powstał powyższy tekst.

Reakcja na film Jurassic World: Odrodzenie Zobacz więcej Reklama

Jurassic World: Odrodzenie - premiera już 2 lipca.