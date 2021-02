Godzilla kontra Kong - japoński zwiastun. Król Potworów oddaje Kongowi

Warner Bros.

24 stycznia w końcu zadebiutował pierwszy zwiastun długo oczekiwanego przez wielu fanów widowiska Godzilla kontra Kong, które skupia się na starciu dwóch ikonicznych potworów popkultury. W zapowiedzi dużo uwagi skupiło się na umiejętnościach walki Konga, który mocno dał się we znaki Godzilli. W sieci zadebiutował nowy, tym razem japoński zwiastun. W tej zapowiedzi twórcy w końcu pokazali jak Król Potworów dobitnie odpowiada Kongowi w pojedynku. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W pewnym momencie tego zwiastun postać grana przez Damiena Bichira zwraca się do Rena Serizawy. Fani szybko wskazali, że jest to syn Ishiro Serizawy, który poświęcił swoje życie z filmie Godzilla II: Król Potworów. Dodając do tego wcześniejsze przesłanki o pojawieniu się Mechagodzilli w widowisku, sugeruje się, że Ren może być prawdziwym złoczyńcą produkcji, który stworzył robota do walki z Godzillą, aby zemścić się za śmierć ojca.

https://twitter.com/KaijuNewsOutlet/status/1358509597808611331

W obsadzie widowiska znajdują się Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler i Demián Bichir. Reżyseruje Adam Wingard.

Godzilla kontra Kong - premiera filmu w USA w kinach i HBO Max 26 marca.