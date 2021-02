Pacific Rim: The Black - pełny zwiastun serialu anime Netflixa

Netflix

Pacific Rim: The Black to nadchodzący serial anime wyprodukowany przez Legendary Television Studios i Polygon Pictures dla platformy Netflix. Ma on rozszerzyć uniwersum, które znamy już z dwóch aktorskich filmów kinowych o walce, którą ludzkość toczy za pomocą wielkich maszyn, Jaegerów, z potworami Kaiju z innego wymiaru. Gdy projekt został ogłoszony, od razu ujawniono plan realizacji dwóch sezonów. Z powodu pandemii koronawirusa premiera zacznie się opóźniła i ostatecznie animacja trafi na ekrany w 2021 roku, a ściślej pisząc: w marcu.

Historia rozgrywa się po wydarzeniach ukazanych w kinowych filmach Pacific Rim. Wiele lat później później Australia zostaje zaatakowana przez Kaiju, co doprowadza do konieczności ewakuacji całego kontynentu. Na miejscu zostają Taylor i Hayley - rodzeństwo chce odnaleźć zaginionych rodziców. Aby to osiągnąć, uczą się pilotować pozostawionego Jaegera, którego moc może im zagwarantować przeżycie w walce z nadciągającymi potworami.

Pełny zwiastun serialu zobaczycie poniżej:

Showrunnerami produkcji są Craig Kyle i Greg Johnson.

Pacific Rim: The Black - premiera 4 marca 2021 roku na platformie Netflix.