Godzilla kontra Kong - Legendary bliskie porozumienia z Warner Bros. w sprawie hybrydowej dystrybucji

fot. Reddit.com / Neezilla

Godzilla kontra Kong to nadchodząca superprodukcja, za której reżyserię odpowiedzialny jest Adam Wingard. Jak wiemy, akcja filmu rozgrywać będzie się po wydarzeniach ukazanych w filmie Kong: Wyspa Czaszki.

Pamiętamy szokującą informację z początku grudnia 2020 roku, z której dowiedzieliśmy się, że wszystkie premiery Warner Bros. na 2021 rok będą dostępne na rynku amerykańskim w formie hybrydowej. Oznacza to, że w dniu premiery największe superprodukcje jak właśnie Godzilla kontra Kong, Diuna i wiele innych miały być w kinach oraz w platformie HBO Max. To jednak doprowadziło do wewnętrznych konfliktów, bo nie wszyscy są za taką formą dystrybucji. Tak też doszło do sporu pomiędzy Legenday Pictures (główny producent m.in. Diuny) i Warner Bros. (dystrybutor). Wcześniej portal Deadline podawał, że strony prawdopodobnie dogadają się za kulisami. Teraz podano informację, że rzeczywiście tak się dzieje i blisko jest porozumienia pomiędzy studiami.

To ma oznaczać, że studio Legendary zgodziło się na hybrydową dystrybucję filmu Godzilla kontra Kong w zamian za wypłacenie rekompensaty wynoszącej ponad 200 mln dolarów. Blisko rozstrzygnięcia ma być też kwestia Diuny. Reżyser widowiska, Denis Villeneuve w swoim oświadczeniu mocno podkreślał istotę kinowego doświadczenia oraz podkreślał fakt, że ewentualne kontynuowanie serii jest możliwe wyłącznie przy ekskluzywnej, kinowej premierze. Studio Legendary wspierało w tym reżysera i w tym przypadku finansowa rekompensata może nie wystarczyć. Czy jednak precedens w tej sytuacji nie pokrzyżuje planów Warner Media? Przypomnijmy, że Diuna była jedną z produkcji zawartych w spocie promującym nowy sposób dystrybucji na 2021 rok. Kiedy tylko pojawią się nowe informacje w tej sprawie, od razu was o tym poinformujemy.

fot. Warner Bros.

Godzilla kontra Kong - premiera 21 maja 2021 roku.