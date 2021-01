Cherry - oto pierwszy zwiastun nowego filmu reżyserów Avengers: Endgame

Apple TV+

Twórcy Avengers: Endgame, bracia Russo, wracają do świata kina - do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun ich nowej produkcji, Cherry. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że choć sami filmowcy na swoim koncie na Twitterze promują materiał jako trailer, w rzeczywistości jest on krótkim klipem, który pokazuje, jak tytułowy bohater (Tom Holland) próbuje zaciągnąć się do armii.

Utrzymany w mrocznej tonacji i poruszający kwestie egzystencjalne dramat jest adaptacją powieści Nico Walkera o tym samym tytule. Jego protagonistą jest były żołnierz, który w trakcie misji wojskowej w Iraku pełnił służbę w oddziale medycznym. Po powrocie z wojny zmaga się on z zespołem stresu pourazowego, próbując także leczyć swoją traumę całą garścią narkotyków. By zdobyć środki na ich zakup, w ostateczności zdecyduje się na obrabowanie banku.

Historia jest złożona z 6 rozdziałów; to właśnie dlatego bracia Russo opisują ją jako "6 filmów w jednym". Akcja każdego z nich ma rozgrywać się w innym czasie i będzie utrzymana w odmiennych konwencjach takich jak realizm magiczny, groteska czy horror.

Tak prezentuje się zwiastun:

Zobacz także:

Film zadebiutuje w amerykańskich kinach 26 lutego. 12 marca ma z kolei pojawić się w Apple TV+, przy czym na razie nie wiemy, czy premiera VOD odbędzie się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.