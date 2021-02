Godzilla kontra Kong - nowy teaser. Król Potworów chce utopić wroga

fot. Warner Bros.

Nowy teaser filmu Godzilla kontra Kong został przygotowany z myślą o mediach społecznościowych. W nim też widzimy kilka nowych scen. Przede wszystkim podkreślono relacją Konga z dziewczynką oraz pokazano ujęcia z bitwy dwóch Tytanów. Widać, że wbrew temu co sugerował pierwszy zwiastun, to Godzilla będzie mieć początkowo przewagę nad Kongiem Zobaczcie i oceńcie sami.

Godzilla kontra Kong - teaser

Z opisu fabuły wiemy, że za wydarzenia będą odpowiadać ludzi, których działania doprowadza do walki Tytanów. Nie wiadomo jednak do końca, czy to na pewno Godzilla bije się z Kongiem, ponieważ według pierwszego zwiastuna oraz plotek w filmie pojawi się również MechaGodzilla.

Godzilla kontra Kong - obsada

Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Julian Dennison, Shun Oguri, Jessica Henwick i Brian Tyree Henry,

Za kamerą natomiast stoi Adam Wingard, znany z raczej małych, ale docenianych horrorów na czele z Następny jesteś Ty. Godzilla kontra Kong to jego pierwsza hollywoodzka superprodukcja.

Godzilla kontra Kong - premiera w USA odbędzie się w kinach oraz w HBO Max już 31 marca 2021 roku. Film w polskich kinach ma pojawić się 17 marca 2021 roku, jeśli będą one otwarte. Nie ma planów dystrybucji VOD na terenie Polski.