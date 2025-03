George R.R. Martin o Franku Herbercie: "myślę, że był on urażony tym, że wszyscy chcieli tylko Diunę"

fot. materiały prasowe

Collider miał okazję porozmawiać z Georgem R.R. Martinem, słynnym pisarzem i autorem m.in. Gry o tron o Franku Herbercie i Diunie przy okazji promowania nowego filmu In The Lost Lands, który bazuje na opowiadaniu napisanym przez tego pierwszego. W trakcie wywiadu GRRM przyznał, że chciałby zobaczyć adaptacje innych swoich opowiadań, w tym jego ulubionego Ostatniego rejsu Fevre Dream. Autor nie wie, czy doczeka tego momentu, ale powiedział wprost, że dopóki materiał źródłowy jest dostępny, dopóty istnieje możliwość stworzenia adaptacji w przyszłości. Porównał to do Diuny i Franka Herberta.

Frank Herbert prawdopodobnie nie spodziewał się, że Diuna kiedykolwiek powstanie. Znaczy zrobili ją, ale wiecie, co się wtedy stało. Gdyby Frank żył na tyle długo, by zobaczyć, co teraz [z Diuną] zrobili, to byłoby świetnie.

Twórca Gry o tron odnosił się tutaj do filmu Davida Lyncha z 1984 roku, który nie spotkał się z pozytywnym odbiorem i który choć po latach jest cieplej wspominany, to nadal nie tak dobrze oceniany, co nowsze filmy Denisa Villeneuve'a. Sam Herbert nie tylko widział kinową adaptację Lyncha, ale też ją chwalił. To odróżnia dwóch autorów od siebie, ponieważ George R.R. Martin nie uciekał od krytykowania niektórych decyzji kreatywnych w przypadku adaptacji jego dzieł.

George R.R. Martin o Franku Herbercie

Fani Westeros czekają też na kolejną część książkowej historii. George R.R. Martin od lat mówi o jej ukończeniu, choć końca prac nad Wichrami zimy wcale nie widać. Tu również porównał się do Herberta i odniósł w ten sposób do oczekiwań fanów, które potrafią być krzywdzące dla autora.

Frank stworzył Diunę, która jest jedną z największych książek w historii science fiction. Trochę go znam, nie jakoś bardzo, bo tylko z konwentów, ale myślę, że był on urażony tym, że wszyscy chcieli tylko Diunę. "Daj nam kolejną Diunę, daj nam kolejną Diunę." Napisał też inne dobre książki: Under Pressure, opowiadanie o podwodnej eksploracji albo Barierę Santaroga. To coś, co charakteryzuje każdego pisarza. Chcemy, żeby nasze inne dzieci też dostały trochę uwagi.

