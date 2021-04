Godzilla kontra Kong - kto wygrał? Jest definitywny zwycięzca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Podczas promocji widowiska Godzilla kontra Kong widzowie i fani dzielili się na grupy kibicujące swoim faworytom w pojedynku, na który wszyscy czekali. Wnioskując po recenzjach ich walki nie rozczarowują, bo zostały kapitalnie nakręcone przez Adama Wingarda. Nie tylko dają efektowne starcie, ale przede wszystkim wywołują dużo emocji i mają wiele świetnych pomysłów.

W Polsce wciąż czekamy na otwarcie kin, w których będziemy mogli obejrzeć film Godzilla kontra Kong. Dzięki relacjom portalu comicbook.com i innych spoilerowych informacji i możemy jednak przedstawić Wam spoilerowe informacje o tym, jak ta superprodukcja się kończy.

Godzilla walczy z Kongiem dwukrotnie w superprodukcji. Ostateczne starcie ma miejsce w Hongkongu, ale wynik waha się do samego końca. Raz Kong zdobył przewagą, raz Godzilla. Koniec końców Król Potworów potwierdził swój tytuł i pokonał Konga w uczciwym pojedynku. Co ciekawe, Kong do końca walczył i nie chciał się poddać, ale ostatecznie musiał uznać wyższość swojego przeciwnika. Zwłaszcza, że przez cały film Kong nie tylko jest głównym protagonistą historii, to jeszcze był pokazywany jako słabszy z dwóch potworów, bo Godzilla dzięki atomowemu oddechowi ciągle zdobywał przewagę. Gdy Kong zdobywa topór swoich przodków, troszkę to wyrównuje szanse, ale koniec końców Godzilla nadal pokazuje swoją wyższość.

Dziennikarz comicbook.com zwraca jednak uwagę, że Kong w pewnym stopniu odniósł w tej walce zwycięstwo moralne. Nie tylko ani razi się nie poddawał, bo chciał walczyć do ostatniego tchu, a gdy MechaGodzilla rzucał Gzdzillą i chciał go już wykończyć, Kong wkroczył ratując Króla Potworów. W finale mamy potwierdzenie, że łączy ich nowa relacja i wzajemny szacunek, co według spekulacji może mieć znaczenie w kolejnych filmach serii.

W sieci opublikowano również nowy plakat z rynku azjatyckiego, który pokazuje ciekawą artystyczną wizję.

