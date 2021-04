Godzilla kontra Kong - wynik w kinach jest fenomenalny. Film jest wielkim hitem

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong miał premierę w USA w kinach oraz w platformie HBO MAX. Według aktualnych danych pięciodniowe otwarcie widowiska w USA wynosi 48,5 mln dolarów. Jest to wynik wyższy niż jakiekolwiek prognozy i zarazem najlepsze otwarcie w czasie pandemii. W oświadczeniach Warner Bros. i Legendary Entertainment czytamy o wielkim zadowoleniu z wyników i pewnym uczuciu ulgi. Kong i Godzilla dają życie kinom, które pokazują, że można dać krok w kierunku powrotu do przedpandemicznej normalności. Josh Grode z Legendary mówi, że Godzilla kontra Kong to pierwszy film, dzięki któremu wielu ludzi przełamało strach i wyszło do kina. Gigantyczny wzrost osób zaszczepionych zaczyna odbudowywać pewność siebie amerykańskiego społeczeństwa.

Eksperci zwracają uwagę, że te wyniki filmu Godzilla kontra Kong pokazują, że w normalnym czasie i bez jednoczesnej premiery w VOD, widowisko zebrałoby o wiele więcej pieniędzy. Wszyscy jednak są zgodni, że to sukces dla Warner Bros. Czytamy w analizie Deadline, że wszyscy czują pozytywny wpływ tego otwarcia, bo wszystkie podmioty związane z kinową dystrybucją zostały przez to ożywione i pewnie w wielu przypadkach uratowane.

Oczywiście jeszcze daleka droga do kinowej normalności. Według ComScore pierwszy kwartał 2021 roku zebrał wpływy w wysokości 261,6 mln dolarów. Jest to spadek o 83% w stosunku do 2020 roku, który - w dużej mierze dzięki pierwszym dwóm miesiącom, zebrał 1,8 mld dolarów wpływów.

Godzilla kontra Kong

Godzilla kontra Kong - wyniki ze świata

Film radzi sobie świetnie poza granicami USA. Zebrano w weekend 76,1 mln dolarów, co daje niski spadek o 39% w stosunku do weekendu poprzedniego. Z tego 44,2 mln dolarów pochodzi z samych Chin, w których film notuje niskie spadki frekwencji. Według analiz Godzilla kontra Kong w każdym kraju ma większe zainteresowanie niż poprzednie trzy filmy serii. Łączne wpływy spoza USA wynoszą 236,9 mln dolarów. Sumując, razem na koncie mają 285,4 mln dolarów i przez brak jakiekolwiek konkurencji do premiery Mortal Kombat, superprodukcja powinna nadal zarabiać. Do tego dochodzi rekord najszybszego osiągnięcia 200 mln dolarów w czasie pandemii - zrobili to w 12 dni. Tenet potrzebował na to 24 dni.

Wszystkie wyniki nadal pochodzą z zaledwie 38 krajów świata plus USA, bo większość wciąż ma zamknięte kina. Taka sytuacja jest choćby w Europie, w której nie wiadomo, kiedy Godzilla kontra Kong wejdzie na ekrany

Godzilla kontra Kong w HBO MAX

Na obecną chwilę nie ma żadnych statystyk związanych z premierą w HBO MAX. W oświadczeniu jedynie powiedziano, że Godzilla kontra Kong osiągnęła lepsze wyniki w VOD niż jakikolwiek inny film od startu platformy. Oznacza to, że duet potworów pokonał w zainteresowaniu dwa hity - Wonder Woman 1984 oraz Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Diuna tylko w kinach?

Deadline w informacji o wynikach Box Office dodał też ważny szczegół o filmie Diuna. Okazuje się, że w przypadku tego tytułu wciąż nie zapadła decyzja, czy on również będzie mieć hybrydową dystrybucję w kinach i w vod na terenie USA. Być może kinowy sukces bójki Godzilli z Kongiem sprawi, że ten film nie pojawi się na małym ekranie.

Godzilla kontra Kong zebrał niezłe recenzje krytyków, ale to widzowie głosują portfelami. Według danych wynika, że większość odbiorców jest zachwycona widowiskiem dzięki fantastycznym rolom Konga i Godzilli oraz ich epickiej, emocjonującej walce. Według rottentomatoes.com średnia ocen to 4,5/5 co daje 93% pozytywnych opinii widzów.