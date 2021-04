Godzilla - najpotężniejsze potwory filmowej serii. Nie brak niespodzianek

fot. materiały prasowe

Godzilla jest zwany Królem Potworów nie bez powodu. Z okazji światowej premiery widowiska Godzilla kontra Kong przygotowałem dla Was zestawienie najpotężniejszych potworów z japońskich produkcji o kaiju. Było ich sporo, a niektóre zostały już przeniesione do hollywoodzkiej serii, ale niewykluczone, że inne również prędzej czy później do niej trafią.

Wiemy, że sam Godzilla każdego pokonał sam lub z pomocą, ale jego przeciwnicy wyglądają na tle pozostałych? Kto będzie w TOP 10 najpotężniejszych potworów? To zestawienie ma dać odpowiedź i pokazać jaki jest rozkład siły w tych produkcjach.

Nawet znajdzie się miejsce dla Zilli, czyli potwora z filmu Godzilla z 1998 roku, który potem został przeniesiony do japońskich produkcji w celu pokazania, kto jest silniejszy. Wydaje się wręcz, że po klapie widowiska z 1998 roku, które nic nie miało wspólnego z prawdziwym Godzillą, Japończycy wręcz chcieli go wyśmiać, bo Zilla wydaje się wręcz najsłabszy ze wszystkich.

Godzilla - najpotężniejsze potwory