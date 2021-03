Godzilla kontra Kong - tego zwiastuna nie chcecie oglądać. Spoiler, na który wszyscy czekają

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Na tym etapie promocji filmu Godzilla kontra Kong faktem jest, że jednym z głównych postaci jest MechaGodzilla. Był przez chwilę w pierwszym trailerze, a niedawno pojawił się oficjalnie w przedsprzedaży figurek FunkoPop. Nowy zwiastun również zapowiada pojawienie mechanicznego Tytana, który według opisu figurek został stworzony przez firmę Apex, by zakończyć panowanie Godzilli i innych potworów na Ziemi. Co więcej, to wideo sugeruje scenariusz, jaki będzie mieć miejsce. Mamy najpierw ujęcie na Konga, na którego pada czerwone światło (wiemy, że MechaGodzilla takowe też tworzy), a potem jest scena z Godzillą, który odwraca się w tym kierunku i... w jego oczach widzimy nadchodzącego MechaGodzillę. Wygląda więc na to, że w trakcie finałowej bitwy Konga i Godzillii, twórcy zwiększą poziom widowiska dodając MechaGodzillę, który przecież siłą rzeczy będzie chciał zabić obu, bo nie został on stworzony przez dobrych ludzi, którzy chcieli pomocy Konga. Czy to oznacza, że tytułowi Tytani połączą siły w epickim starciu z mechaniczną abominacją? Wydaje się to rozsądnym scenariuszem.

Godzilla kontra Kong - zwiastun

Godzilla kontra Kong - fragmenty

Pojawiły się też pierwsze klipy, które podkreślają relację Konga z małą dziewczynką. W odróżnieniu od ludzkich wątków z poprzednich filmów, wygląda na to, że ten może mieć w sobie jakieś emocje. W pierwszym fragmencie jest też spoiler dotyczący sytuacji Tytana. Ciekawy jest też fragment bitwy na lotniskowcu, który pokazuje inny jej przebieg niż pierwszy trailer, bo... zaczynają walczyć pod wodą.

Z tematów powiązanych pojawiła się nowa gratka dla kolekcjonerów. Świetna figurka japońskiego Godzilli.

https://twitter.com/MondoNews/status/1373001091214893059

Godzilla kontra Kong - premiera światowa 31 marca w amerykańskich kinach i na platformie HBO MAX. W Polsce być może w kwietniu, ale to wszystko zależy od tego, kiedy lub czy otworzą się wszystkie kina.