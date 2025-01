VLC świętuje 6 miliardów pobrań i zapowiada napisy tłumaczone i generowane przez AI

fot. VideoLAN

Francuska organizacja non-profit VideoLAN pojawiła się na targach Consumer Electronics Show w Las Vegas, aby zaprezentować kilka nowości w popularnym playerze multimedialnym VLC. Najważniejszym z nich jest automatyczne generowanie napisów, które działa na lokalnych i otwartych modelach sztucznej inteligencji, zamiast w chmurze.

Jak zademonstrował prezes Jean-Baptiste Kempf w filmie udostępnionym przez VideoLAN na koncie X, technologia będzie również w locie tłumaczyć napisy na preferowany język. Według Kempfa docelowo obsługiwanych będzie ponad 100 języków.

The Verge zauważa, że napisy oparte na sztucznej inteligencji są opracowywane już od jakiegoś czasu, aczkolwiek jako wtyczka wykorzystująca system rozpoznawania mowy Whisper firmy OpenAI. To, co VideoLAN prezentuje na targach CES, jest jednak wbudowane bezpośrednio w plik wykonywalny VLC i działa w czasie rzeczywistym.

VideoLAN wykorzystał również swój czas na targach CES, aby świętować nowy jubileusz: ponad sześć miliardów pobrań na całym świecie!

VLC został pierwotnie pomyślany jako klient / serwer do strumieniowego przesyłania wideo z anten satelitarnych pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku, ale ostatecznie został przepisany od podstaw i wydany na Powszechnej Licencji Publicznej GNU na początku 2001 roku. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych wieloplatformowych odtwarzaczy multimedialnych na rynku. Program jest uwielbiany przez fanów za łatwość obsługi, kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi i obsługę wielu formatów wideo.

Prezes Kempf nie podał niestety terminu, kiedy nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji trafią do publicznej wersji odtwarzacza multimedialnego VLC. Najnowsza wersja 3.0.21, została wydana w październiku 2024 roku i jest dostępna dla systemów Windows, macOS i Linux.