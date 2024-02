Godzilla Minus One - w finałowej walce wykorzystano tylko 610 ujęć z efektami komputerowymi! Jak to zrobili?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ekipa produkcyjna Godzilli Minus One pragnęła stworzyć scenę bitewną, która wywrze ogromne wrażenie na widzach. Owa sekwencja pokazuje kompletną destrukcję tytułowego tytana. Jak tłumaczy Takashi Yamazaki, reżyser, scenarzysta i kierownik działu efektów wizualnych, należało przebrnąć przez sto różnych koncepcji, aby osiągnąć ten zniewalający efekt. Ostatecznie zaledwie 610 ujęć wystarczyło do odzwierciedlenia tytułowego potwora w filmie.

Godzilla Minus One - jak stworzono scenę bitewną?

610 ujęć to naprawdę niewielka liczba w porównaniu do innych słynnych produkcji filmowych. Przykładowo, w Avengers: Koniec Gry aż 2500 ujęć zawiera efekty komputerowe. Oczywiście na tak duży kontrast ma wpływ budżet filmu (w przypadku Avengers wynosił 300 mln dolarów, a Godzilli mniej niż 10 mln).

Większość ujęć komputerowych wykorzystano do sceny, w której dochodzi do eksplozji głowy Godzilli po tym, jak Shikishima wlatuje samolotem prosto do paszczy bestii. Jak tłumaczy Takahashi, ekipa miała zaledwie 8 miesięcy na stworzenie oczekiwanego efektu, co ograniczyło możliwości wypróbowania wielu innych rozwiązań.

- Po przeprowadzeniu symulacji, przeprowadziliśmy chyba dwie próby. Jedna z nich zakończyła się sukcesem i znalazła się w filmie.

Według Kiyoko Shibuyi, spośród 600 ujęć filmowych aż sto zawierało efekty wodne, co jest "prawie niespotykane" w Japonii. Przełomowy dla ekipy moment nastąpił w trakcie testów, kiedy znajdujący się w wodzie Godzilla wpadł w szał. Ujęcie wyglądało wiarygodnie.

- Przeanalizowaliśmy wszystkie ruchy, aby zobaczyć, jak to będzie wyglądać i pomyśleliśmy: "O, to naprawdę działa. Połączenie Godzilli z wodą jest wykonalne".

Z jakiego elementu tej chaotycznej sekwencji zespół jest najbardziej dumny? Oczywiście z wynurzenia się gigantycznego antagonisty z głębin.

- Kiedy Godzilla wynurza się z wody, przyjmuje pozycję stojącą, a wokół niego krąży kamera. Według mnie, to buduje ogromne napięcie. Słyszałem opinie, że prędkość może być zbyt szybka, ale jednak praca kamery i wszystko inne w tym ujęciu są genialne.

