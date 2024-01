Godzilla Minus One - sequel powstanie? Reżyser już ma plan i zdradził, co chce pokazać

Toho

Godzilla Minus One pod koniec zeszłego roku urwała wielu fanom popkultury głowy i jednocześnie podbiła ich serduszka. Nakręcony za ok. 10 mln USD film z całą pewnością był jedną z najlepszych produkcji minionych 12 miesięcy, zdobywając również pierwszą w ekranowej historii Króla Potworów nominację do Oscara za efekty specjalne. Nie dziwi więc specjalnie, że w sieci ogromną popularnością cieszy się pytanie o to, czy Godzilla Minus One doczeka się sequela?

Studio Toho w tej chwili nie dało jeszcze zielonego światła na powstanie kontynuacji. Po raz kolejny głos w jej sprawie zabrał jednak reżyser Takashi Yamazaki, który w trakcie realizacji Minus One zachowywał się jak człowiek orkiestra. Był nie tylko reżyserem i scenarzystą; to on nadzorował montaż, aspekty dźwiękowe czy efekty specjalne. Yamazaki ponownie daje do zrozumienia, że jest zainteresowany sequelem - ma na niego w dodatku pewien plan:

Gdybym miał jeszcze w przyszłości reżyserować film o Godzilli, chciałbym, by była to kontynuacja Minus One. Mamy już dwie niezależne od siebie produkcje o Królu Potworów, więc może w następnym będzie musiał pojawić się kaiju, inny potwór, który stanie się złoczyńcą?...

Król Ghidorah? Rodan? Mothra? Kto Waszym zdaniem nadawałby się do unikalnego świata stworzonego w Minus One?

