Godzilla Minus One podbija kina w Japonii. Znakomity weekend otwarcia filmu o Królu Potworów

fot. Robot Communications // Toho Company

Reklama

Godzilla Minus One to nowy japoński film w reżyserii Takashiego Yamazakiego, którego historia rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Japonia jest w trakcie kryzysu gospodarczego, gdy pojawia się nowe zagrożenie: Godzilla. Wkrótce Król Potworów zaczyna siać spustoszenie w kraju. W obsadzie znaleźli się Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando i Kuranosuke Sasaki.

Godzilla Minus One - świetne otwarcie w japońskim box office

Nowy film o Królu Potworów trafił do kin w Japonii 3 listopada. Toho Company, która zajmuje się dystrybucją produkcji, udostępniła dane dotyczące tamtejszego box office. Godzilla Minus One zarobiła prawie 7 milionów dolarów w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania na dużych ekranach. Sprzedano 640 tys. biletów. To lepszy wynik weekendowego otwarcia niż Shin Godzilla w 2016 roku.

Ponadto Godzilla Minus One zarobiła w dniu premiery 3 miliony dolarów, co oznacza, że to najlepsze otwarcie dla jakiegokolwiek filmu o Godzilli, wliczając w to MonsterVerse. Jest to wynik 3 razy wyższy od amerykańskiej produkcji Godzilla kontra Kong (2021).

Godzilla Minus One - opinie

Pierwsze recenzje mówiły, że mamy do czynienia z "arcydziełem" i "najpiękniejszym filmem o Godzilli w historii". Hideo Kojima i Gareth Edwards dołączyli się do pochwał. Również swojego zachwytu nie kryje Steven Weintraub z serwisu Collider. W swoim poście na X (dawny Twitter) napisał, że ten film "rządzi". Dodał, że Godzilla Minus One jest znacznie lepsza niż się spodziewał. Do tego Król Potworów jest brutalną maszyną do zabijania: "Gdy cię zobaczy... umierasz". Na koniec napisał, że obejrzy ten film jeszcze raz.

https://twitter.com/colliderfrosty/status/1721710686211031055

Godzilla Minus One - plakaty i zdjęcia

Godzilla Minus One

Godzilla Minus One - premiera w polskich kinach już 1 grudnia.