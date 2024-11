Venom łączy siły z... Kuromi. Nikt o to nie prosił, każdy potrzebował

fot. materiały prasowe

Kto zasługuje na udział w promocji Ostatniego tańca i współpracę z Venomem w Japonii? Firma Sanrio połączyła siły ze studiem Sony, tworząc jednocześnie najbardziej nietypowy, ale uroczy crossover. Dwie królowe goth spotkały się w mediach społecznościowych Kuromi. Jak możecie zobaczyć poniżej, Venom wpadł do niej na słodką przekąskę. Sam symbiont wygląda świetnie w wersji anime - zobaczcie sami!

Crossover Venoma z Kuromi [ZDJĘCIE]

Venom x Kuromi

Kim jest Kuromi?

Kuromi to antagonistyczna postać z serii Onegai My Melody. To biały króliczek, który prowadzi swój rowerowy gang, zwany "Piątką Kuromi". Jej celem jest zapanować nad mroczną potęgą, która pozwoli jej pokonać swoją nemezis. Ostatnio Kuromi poniekąd powróciła na ekrany - pojawiła się bowiem w serii Hello Kitty and Friends Supercute Adventures. Niecały rok temu na YouTubie opublikowano nowe epizody z Kuromi w roli głównej. Była to już ósma seria jej przygód. Dziś bohaterka ma rzeszę fanów wśród najmłodszych widzów, którzy uwielbiają mangę lub anime.