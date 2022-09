Godzilla vs Gigan Rex - zwiastun fanowskiego filmu. Król Potworów w nierównej walce

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Godzilla vs. Gigan Rex to animowany komputerowo fanowski film krótkometrażowy. Ma on zadebiutować w listopadzie podczas celebracji Króla Potworów na Godzilla Fest 2022 w Tokio. W zwiastunie widzimy, że Godzilla mierzy się z różnymi wersjami Gigana, który doskonale jest znany z filmu Godzilla vs. Gigan zz 1972 roku.

Godzilla vs. Gigan Rex - zwiastun

Godzilla vs. Gigan Rex to rozbudowany sequel fanowskiego filmu G vs. G z 2019 roku, który trwał zaledwie minutę. Wówczas stał się on wielkim hitem w Internecie i możecie go obejrzeć poniżej. Brał on udział w konkursie kanału GEMSTONE i był jednym z sześciu zwycięzców. Dzięki temu reżyser Takuya Uenishi dostał środki na rozwinięcie konceptu ze wsparciem studia Toho, czyli właścicieli prawa do Godzilli.

Najpewniej w listopadzie nowy film trafi do sieci i wszyscy będziemy mogli ocenić pojedynek Godzilli z Giganami, bo jak widzimy w zwiastunie, jest ich wielu.