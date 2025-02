Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - co ukrywa zwiastun? Szalona teoria o Galactusie, multiwersum, Malkovich

Marvel

Zwiastun filmu Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki był jednym z najbardziej wyczekiwanych przez fanów Marvela materiałów - zresztą, nie tylko miłośnicy MCU dyskutują od kilkunastu godzin o zapowiedzi nadchodzącej produkcji z udziałem m.in. Pedro Pascala i Vanessy Kirby. Przyszedł więc czas, aby rozebrać trailer na czynniki pierwsze; wbrew pozorom mówi on nam całkiem sporo o ekranowej opowieści.

W poniższej analizie zastanawiamy się, kim jest postać portretowana przez Johna Malkovicha (jedna z opcji poniekąd łączy się z Kangiem...), co naprawdę mógł obliczyć Reed Richards, co w rzeczywistości pożera Galactus (może wcale nie są to planety), jak odnieść wydarzenia z filmu do koncepcji multiwersum w MCU, a także czy przeogromnego wpływu na ekranową historię nie ma Strażnik Uatu, nasz dobry znajomy z animacji A gdyby...?.

Istotne jest jednak również to, czego - czy raczej kogo - zwiastun filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki nie pokazuje. Lista wielkich nieobecnych zrodziła w sieci nie tak znowu mało obaw o kwestię efektów specjalnych, choć Marvel ma jeszcze sporo czasu, by na tym polu dopracować szczegóły.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki wejdzie na ekrany kin 25 lipca.