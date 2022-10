Google pokazało smartfony Pixel 7 i Pixel 7 Pro

fot. Google

Google w końcu zaprezentowało swoje przeprojektowane smartfony Pixel 7 i Pixel 7 Pro.

Standardowy Pixel 7 ma 6,3-calowy ekran FHD+ (rozdzielczość 1080 x 2400, 416 PPI) OLED, który jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Ma on do 1400 nitów szczytowej jasności, 24-bitową głębię kolorów i częstotliwość odświeżania do 90 Hz.

Procesor Google Tensor G2 wraz z koprocesorem bezpieczeństwa Titan M2 i 8 GB pamięci RAM LPDDR5. Nabywcy mogą wybierać pomiędzy modelami z 128 GB lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1.

fot. Google

Podwójny tylny aparat składa się z 50-megapikselowego aparatu Octa PD Quad Bayer z przysłoną f/1.85 i 82-stopniowym polem widzenia oraz 12-megapikselowego aparatu ultrawide z przysłoną f/2.2 i 114-stopniowym polem widzenia. Jest też system autofokusa z detekcją laserową, czujnik widma i migotania oraz optyczna + elektroniczna stabilizacja obrazu.

Pixel 7 ma mieć „ponad 24-godzinny czas pracy na baterii”, który może rozciągnąć do 72 godzin w trybie ekstremalnego oszczędzania baterii. Dzięki szybkiemu ładowaniu można uzyskać 50-procentowe ładowanie w około 30 minut za pomocą opcjonalnej ładowarki 30 W USB-C z USB-PD 3.0. Współpracuje ona również z ładowarkami bezprzewodowymi z certyfikatem Qi.

fot. Google

Pixel 7 Pro powiększa przekątną do 6,7-cali ekranu QHD+ (rozdzielczość 1400 x 3120, 512 PPI) LTPO OLED, który również ma powłokę Corning Gorilla Glass Victus. Większy panel obsługuje też wyższą częstotliwość odświeżania 120 Hz i ma szczytową jasność 1500 nitów.

Napędza go ten sam Google Tensor G2 chip wraz z koprocesorem bezpieczeństwa Titan M2, ale są one skojarzone z 12 GB LPDDR5 RAM i do wyboru 128 GB, 256 GB lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1.

Potrójna matryca aparatu zdobi plecki smartfona. 50-megapikselowy szeroki kąt i 12-megapikselowy ultrawide trafiły tu ze standardowego Pixel 7, ale dołączają do 48-megapikselowego teleobiektywu Quad Bayer PD z przysłoną f/3.5 i zoomem optycznym 5x. System autofokus z detekcją laserową, czujnik widma i migotania oraz optyczna + elektroniczna stabilizacja obrazu również trafiły do Pixel 7 Pro.

fot. Google

Czas pracy na baterii o pojemności 5000 mAh jest taki sam, jak w standardowym Pixel 7: 24 godziny lub do 72 godzin w trybie oszczędzania baterii. Jest również kompatybilny z bezprzewodowymi ładowarkami z certyfikatem Qi i współpracuje z szybkim ładowaniem, aby uzyskać 50-procentowe naładowanie w ciągu zaledwie pół godziny.

W obu telefonach zastosowano 10,8-megapikselowy aparat przedni z przysłoną f/2.2, stałą ostrością i polem widzenia 92,8 stopnia. Możliwości nagrywania wideo są również identyczne – do 4K 60 FPS z przodu i z tyłu.

Pixel 7 i Pixel 7 Pro są dostępne w przedsprzedaży od dziś, a ceny zaczynają się od odpowiednio 649 i 899 euro. Standardowy Pixel 7 jest oferowany w kolorze białym, czarnym i żółtym, natomiast Pro w kolorze czarnym, białym lub szarym.